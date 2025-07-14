Унеможливлюють взаємну торгівлю – єврокомісар про нові тарифи Трампа
Анонсовані американським президентом Дональдом Трампом тарифи фактично унеможливлять торгівлю між ЄС і США, переконаний єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian
Пряма мова Шефчовича: "Давайте будемо чесними – ідея 30-відсоткового мита фактично робить взаємну торгівлю неможливою".
Деталі: Він уточнив, що внаслідок таких тарифів ланцюги поставок по обидва боки Атлантики "сильно постраждають".
Шефчович розповів, що в ЄС сприйняли лист Трампа "з жалем і розчаруванням".
Водночас єврокомісар пообіцяв продовжити переговори зі своїми американськими колегами, щоб спробувати знайти вихід із цієї кризи.
"Я обговорю з міністрами наступні кроки на найближчі тижні. Я бачу їх у чотирьох напрямках: переговори, заходи збалансування, взаємодія з партнерами, що поділяють наші погляди, та диверсифікація нашої торгівлі", – зазначив Шефчович.
Що було раніше: Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти 30-відсоткові мита.
В ЄС підготували свої контрзаходи щодо США, однак вирішили їх не застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.
Тим часом глава МЗС Італії Антоніо Таяні розповів, що у разі провалу торгових перемовин зі США ЄС застосує тарифи до американського імпорту на суму від 21 млрд євро.
Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо Трамп запровадить 30-відсоткові тарифи, це стане "нищівним ударом" по економіці країни.