Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Унеможливлюють взаємну торгівлю – єврокомісар про нові тарифи Трампа  

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукПонеділок, 14 липня 2025, 11:47
Унеможливлюють взаємну торгівлю – єврокомісар про нові тарифи Трампа  
Єрокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович. Фото зі сторінки політик в мережі Х

Анонсовані американським президентом Дональдом Трампом тарифи фактично унеможливлять торгівлю між ЄС і США, переконаний єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Пряма мова Шефчовича: "Давайте будемо чесними – ідея 30-відсоткового мита фактично робить взаємну торгівлю неможливою".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що внаслідок таких тарифів ланцюги поставок по обидва боки Атлантики "сильно постраждають".

Шефчович розповів, що в ЄС сприйняли лист Трампа "з жалем і розчаруванням".   

Водночас єврокомісар пообіцяв продовжити переговори зі своїми американськими колегами, щоб спробувати знайти вихід із цієї кризи.

РЕКЛАМА:

"Я обговорю з міністрами наступні кроки на найближчі тижні. Я бачу їх у чотирьох напрямках: переговори, заходи збалансування, взаємодія з партнерами, що поділяють наші погляди, та диверсифікація нашої торгівлі", – зазначив Шефчович.

Що було раніше: Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти 30-відсоткові мита.

В ЄС підготували свої контрзаходи щодо США, однак вирішили їх не застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

Тим часом глава МЗС Італії Антоніо Таяні розповів, що у разі провалу торгових перемовин зі США ЄС застосує тарифи до американського імпорту на суму від 21 млрд євро.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо Трамп запровадить 30-відсоткові тарифи, це стане "нищівним ударом" по економіці країни.

ЄвропаСШАторгівлятарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото7 корпус ДШВ очолив Герой України
Комісія БЕБ відмовилася змінювати переможця конкурсу: поверне уряду лист
На ЗАЕС була стрілянина, біля реакторних блоків знайшли гільзи – МАГАТЕ
фото, відеоСпецпосланець Трампа прибув до Києва
Axios: Путін попередив Трампа, що в наступні 60 днів планує черговий наступ на сході України
Reuters: в ЄС погодились знизити граничну ціну на російську нафту на 15%
Усі новини...
Європа
Фон дер Ляєн оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
Глава Єврокомісії оголосила про створення "флагманського" фонду відновлення України
Bloomberg: У ЄС пропонують закласти 100 млрд євро для України
Останні новини
12:27
Офіс президента готує заміну голови НКЦПФР
12:25
На заході України пройдуть дощі, на півдні буде сильна спека
12:22
Жизель Пеліко, яка публічно заявила про десятиліття зґвалтувань, отримала найвищу нагороду Франції
11:55
фото7 корпус ДШВ очолив Герой України
11:51
Кличко назвав найвидатнішого боксера всіх часів
11:47
Унеможливлюють взаємну торгівлю – єврокомісар про нові тарифи Трампа  
11:46
ФОТОРЕПОРТАЖУ Києві студенти протестують проти призначення Вітренка міністром освіти і науки
11:43
Комісія БЕБ відмовилася змінювати переможця конкурсу: поверне уряду лист
11:41
На ЗАЕС була стрілянина, біля реакторних блоків знайшли гільзи – МАГАТЕ
11:26
Росіяни скинули КАБ на Борівське, загинула людина, ще 4 постраждали – Харківська ОВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: