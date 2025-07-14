Делают невозможной взаимную торговлю – еврокомиссар о новых тарифах Трампа

Ерокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович. Фото со страницы политика в сети Х

Анонсированные американским президентом Дональдом Трампом тарифы фактически сделают невозможной торговлю между ЕС и США, убежден еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Прямая речь Шефчовича: "Давайте будем честными – идея 30-процентной пошлины фактически делает взаимную торговлю невозможной".

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Детали: Он уточнил, что в результате таких тарифов цепочки поставок по обе стороны Атлантики "сильно пострадают".

Шефчович рассказал, что в ЕС восприняли письмо Трампа "с сожалением и разочарованием".

В то же время он пообещал продолжить переговоры со своими американскими коллегами, чтобы попытаться найти выход из этого кризиса.

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"Я обсужу с министрами следующие шаги на ближайшие недели. Я вижу их в четырех направлениях: переговоры, меры сбалансирования, взаимодействие с партнерами, разделяющими наши взгляды, и диверсификация нашей торговли", – отметил Шефчович.

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать 30-процентные пошлины.

В ЕС подготовили свои контрмеры в отношении США, однако решили их не применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

Тем временем глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал, что в случае провала торговых переговоров с США ЕС применит тарифы к американскому импорту на сумму от 21 млрд евро.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если Трамп введет 30-процентные тарифы, это станет"сокрушительным ударом" по экономике страны.