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На заході України пройдуть дощі, на півдні буде сильна спека

Ірина БалачукПонеділок, 14 липня 2025, 12:25
На заході України пройдуть дощі, на півдні буде сильна спека
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується спекотна погода, у західних, північних та центральних областях прогнозують дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "В західних областях 15-16 липня короткочасні дощі, 17 липня помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території без опадів, лише 16 липня в Житомирській та Вінницькій, 17 липня в більшості північних та центральних областей місцями короткочасні дощі, грози".

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Деталі: Температура вночі 15-22°, вдень 29-34°, на півдні країни місцями сильна спека 35-37°, у північних, 15 липня і в західних областях 24-30°.

Синоптики також зазначають, що упродовж 16-17 липня на заході країни температура знизиться до 18-23°.

У Києві 15 та 16 липня без опадів, вночі 17-19°, вдень до 29°, вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

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17 липня у столиці короткочасні дощі, вночі 17-19°, вдень до 28°, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

погода
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