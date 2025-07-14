На западе Украины пройдут дожди, на юге будет сильная жара

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, в западных, северных и центральных областях прогнозируют дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В западных областях 15-16 июля кратковременные дожди, 17 июля умеренные, местами значительные дожди, грозы; на остальной территории без осадков, только 16 июля в Житомирской и Винницкой, 17 июля в большинстве северных и центральных областей местами кратковременные дожди, грозы".

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Детали: Температура ночью 15-22°, днем 29-34°, на юге страны местами сильная жара 35-37°, в северных, 15 июля и в западных областях 24-30°.

Синоптики также отмечают, что в течение 16-17 июля на западе страны температура снизится до 18-23°.

В Киеве 15 и 16 июля без осадков, ночью 17-19°, днем до 29°, ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

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17 июля в столице кратковременные дожди, ночью 17-19°, днем до 28°, ветер северо-западный, 3-8 м/с.