Мерц заявив про посилення умов виплати соцдопомоги, яку отримують й біженці з України

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що його уряд має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітним "бюргергельд", яку отримують, зокрема і біженці з України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Йдеться про виплати допомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян), яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

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Мерц підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати, однак уряд Німеччини має намір запровадити суворіші правила для претендентів.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – наголосив Мерц.

Крім того, можливе й посилення вимог до витрат на житло: наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати або перевірки житлової площі.

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За словами очільника уряду Німеччини, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", – зазначив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися "крок за кроком".

Він додав, що для тих, "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день і поповнює запаси", щоб виконувати незадекларовану роботу, "система є неправильною і ми повинні це виправити".

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