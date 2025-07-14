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Мерц заявил об ужесточении условий выплаты соцпомощи, которую получают и беженцы из Украины

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 14 июля 2025, 13:25
Мерц заявил об ужесточении условий выплаты соцпомощи, которую получают и беженцы из Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из Facebook

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что его правительство намерено ввести более строгие правила получения социальной помощи безработным "бюргергельд", которую получают, в том числе и беженцы из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Речь идет о выплатах помощи "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld - деньги для граждан), которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

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Мерц подтвердил, что граждане, нуждающиеся в поддержке, продолжат ее получать, однако правительство Германии намерено ввести более строгие правила для претендентов.

"Люди, которые могут работать, должны работать", - подчеркнул Мерц.

Кроме того, возможно и ужесточение требований к расходам на жилье: например, введение верхнего предела арендной платы или проверки жилой площади.

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По словам главы правительства Германии, существует значительный потенциал для экономии, когда с 2026 года в рамках реформы вместо помощи гражданам будут выплачивать базовый доход.

"Можно сэкономить больше, чем один или два миллиарда", – отметил Мерц, добавив, что "изменение системы" должно происходить "шаг за шагом".

Он добавил, что для тех, "кто может работать, но не работает, или работает неполный рабочий день и пополняет запасы", чтобы выполнять незадекларированную работу, "система является неправильной и мы должны это исправить".

Что предшествовало:

  • По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию, были трудоустроены.
  • Еще в прошлом году в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.
  • Тогдашний канцлер Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.

ГерманияУкраинасоцвыплаты
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