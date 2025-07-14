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ЄС готує контрзаходи у відповідь на тарифи Трампа

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 19:30
ЄС готує контрзаходи у відповідь на тарифи Трампа
Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський комісар із торгівлі Марош Шефчович заявив, що ЄС сформував список американських товарів на 72 мільярди євро, які можуть потрапити під нові мита у разі провалу торговельних переговорів зі США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: За словами Шефчовича, Єврокомісія розробила пропозицію реагування на тарифи зі США, яка "охоплює американський імпорт на суму близько 72 мільярдів євро".

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Його заява пролунала після зустрічі з міністрами торгівлі країн Європейського Союзу, які домовилися, що прагнутимуть досягти угоди зі США, щоб уникнути тарифів.

"Міністри висловили єдину позицію, що ми маємо бути готові відповісти, якщо це буде необхідно", – заявив журналістам міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, чия країна зараз головує в ЄС.

Нагадаємо:

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  • 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

ЄССШАторгівля
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