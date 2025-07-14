ЕС готовит контрмеры в ответ на тарифы Трампа
Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что ЕС сформировал список американских товаров на 72 миллиарда евро, которые могут попасть под новые пошлины в случае провала торговых переговоров с США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: По словам Шефчовича, Еврокомиссия разработала предложение по реагированию на тарифы из США, которое "охватывает американский импорт на сумму около 72 миллиардов евро".
Его заявление прозвучало после встречи с министрами торговли стран Европейского Союза, которые договорились, что будут стремиться достичь соглашения с США, чтобы избежать тарифов.
"Министры выразили единую позицию, что мы должны быть готовы ответить, если это будет необходимо", – заявил журналистам министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, чья страна сейчас председательствует в ЕС.
Напомним:
- 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.