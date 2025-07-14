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ЕС готовит контрмеры в ответ на тарифы Трампа

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 19:30
ЕС готовит контрмеры в ответ на тарифы Трампа
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что ЕС сформировал список американских товаров на 72 миллиарда евро, которые могут попасть под новые пошлины в случае провала торговых переговоров с США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: По словам Шефчовича, Еврокомиссия разработала предложение по реагированию на тарифы из США, которое "охватывает американский импорт на сумму около 72 миллиардов евро".

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Его заявление прозвучало после встречи с министрами торговли стран Европейского Союза, которые договорились, что будут стремиться достичь соглашения с США, чтобы избежать тарифов.

"Министры выразили единую позицию, что мы должны быть готовы ответить, если это будет необходимо", – заявил журналистам министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

Напомним:

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  • 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать тарифы в размере 30%.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

ЕССШАторговля
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