П’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною

Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія заявили під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства 14 липня про своє невдоволення новою угодою між Україною та ЄС, що готується на базі поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на кількох дипломатів ЄС, які були присутні під час засідання

Деталі: Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вважають, що нова торговельна угода з Україною, яку пропонує Єврокомісія замість "торговельного безвізу", що завершився на початку червня, може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.

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"П’ять держав – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія – підняли сьогодні під час засідання Ради ЄС з сільського господарства питання нових умов торгівлі з Україною. На їх переконання, нова угода в рамках ПВЗВТ може дестабілізувати європейські ринки", – заявив співрозмовник "Європейської правди".

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен також підтвердив, що мова про торгівлю з Україною йшла на засіданні Ради ЄС 14 липня в Брюсселі.

"На прохання групи з кількох держав ми також обговорили переглянуту угоду з Україною", – повідомив він після завершення засідання.

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Єврокомісар нагадав, що "ПВЗВТ 2016 року мала бути переглянута вже у 2021 році, проте через війну агресії Росії в Україні це стало неможливим".

"Сьогодні були висловлені різні погляди на цю угоду, і я вважаю корисним мати відверту дискусію в цьому форматі. Я виклав факти щодо цієї угоди й повідомив, що вона відповідає інтересам наших фермерів", – розповів він.

Проте, за інформацією "Європейської правди", вказані п’ять держав продовжують наполягати на зміні вже узгодженого з Україною проекту внесення змін до угоди про ПВЗВТ.

Нагадаємо:

30 червня стало відомо, що Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

Торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили на початку тижня.

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