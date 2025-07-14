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П’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 20:04
П’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною
Ілюстративне фото: Getty Images

Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія заявили під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства 14 липня про своє невдоволення новою угодою між Україною та ЄС, що готується на базі поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на кількох дипломатів ЄС, які були присутні під час засідання

Деталі: Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вважають, що нова торговельна угода з Україною, яку пропонує Єврокомісія замість "торговельного безвізу", що завершився на початку червня, може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.

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"П’ять держав – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія – підняли сьогодні під час засідання Ради ЄС з сільського господарства питання нових умов торгівлі з Україною. На їх переконання, нова угода в рамках ПВЗВТ може дестабілізувати європейські ринки", – заявив співрозмовник "Європейської правди".

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен також підтвердив, що мова про торгівлю з Україною йшла на засіданні Ради ЄС 14 липня в Брюсселі.

"На прохання групи з кількох держав ми також обговорили переглянуту угоду з Україною", – повідомив він після завершення засідання. 

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Єврокомісар нагадав, що "ПВЗВТ 2016 року мала бути переглянута вже у 2021 році, проте через війну агресії Росії в Україні це стало неможливим". 

"Сьогодні були висловлені різні погляди на цю угоду, і я вважаю корисним мати відверту дискусію в цьому форматі. Я виклав факти щодо цієї угоди й повідомив, що вона відповідає інтересам наших фермерів", – розповів він. 

Проте, за інформацією "Європейської правди", вказані п’ять держав продовжують наполягати на зміні вже узгодженого з Україною проекту внесення змін до угоди про ПВЗВТ.

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ЄСУкраїнаторгівля
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