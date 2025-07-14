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Пять стран ЕС выступили против нового торгового соглашения с Украиной

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцПонедельник, 14 июля 2025, 20:04
Пять стран ЕС выступили против нового торгового соглашения с Украиной
Иллюстративное фото: Getty Images

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния заявили во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 14 июля о своем недовольстве новым соглашением между Украиной и ЕС, которое готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ).

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, которые присутствовали на заседании

Детали: Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния считают, что новое торговое соглашение с Украиной, которое предлагает Еврокомиссия вместо "торгового безвиза", завершившегося в начале июня, может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.

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"Пять государств – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – подняли сегодня во время заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству вопрос новых условий торговли с Украиной. По их убеждению, новое соглашение в рамках УВЗСТ может дестабилизировать европейские рынки", – заявил собеседник „Европейской правды".

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен также подтвердил, что речь о торговле с Украиной шла на заседании Совета ЕС 14 июля в Брюсселе.

"По просьбе группы из нескольких государств мы также обсудили пересмотренное соглашение с Украиной", – сообщил он после завершения заседания.

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Еврокомиссар напомнил, что "УВЗСТ 2016 года должна была быть пересмотрена уже в 2021 году, однако из-за войны агрессии России в Украине это стало невозможным".

"Сегодня были высказаны разные взгляды на это соглашение, и я считаю полезным иметь откровенную дискуссию в этом формате. Я изложил факты по этому соглашению и сообщил, что оно отвечает интересам наших фермеров", – рассказал он.

Однако, по информации "Европейской правды", указанные пять государств продолжают настаивать на внесении изменений в уже согласованный с Украиной проект внесения изменений в соглашение о УВЗСТ.

Напомним:

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