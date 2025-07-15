Справедливий мир в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку – генсек ООН

За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, становлення справедливого миру в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

Джерело: Гутерреш, представляючи звіт про досягнення Цілей сталого розвитку у 2025 році, цитує "Укрінформ"

Деталі: Гутерреш заявив, що лише трохи більш як третина Цілей сталого розвитку "Порядку денного-2030" демонструють прогрес, на заваді – конфлікти, брак фінансування, зміна клімату.

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Пряма мова Гутерреша: "Ми зафіксували реальний прогрес у багатьох сферах – зростає доступ до електроенергії, цифрових технологій, соціального захисту, освіти й чистої енергії.

Але тільки 35% завдань у межах Цілей сталого розвитку просуваються належним чином. 18% – навпаки, рухаються назад, і майже половина виконуються надто повільно".

Деталі: Основними перешкодами він назвав посилення конфліктів, зміну клімату, нерівність та нестачу фінансування.

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За словами генсека, понад 800 млн чоловік у світі досі живуть у крайній бідності, а більш як 270 млн дітей і молодих людей не ходять до школи. 2,2 млрд людей не мають доступу до безпечної питної води, 3,4 млрд – до належної санітарії.

Пряма мова Гутерреша: "Ми потребуємо негайного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників та гуманітарного доступу – як першого кроку до рішення про дві держави.

Ми потребуємо збереження перемир’я між Ізраїлем та Іраном, а також справедливого й тривалого миру в Україні, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Організації".

Довідково: Цілі сталого розвитку, які були визначені ООН у 2015 році, окреслюють стратегічний напрям розвитку людства до 2030 року. Вони ставлять за мету ліквідацію бідності, захист планети та забезпечення добробуту для всіх людей. Усього сформульовано 17 цілей, серед них, зокрема, подолання голоду, якісна освіта, зменшення нерівності, мир і справедливість тощо.