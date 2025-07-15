Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Справедливий мир в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку – генсек ООН

Ольга Глущенко Вівторок, 15 липня 2025, 04:54
Справедливий мир в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку – генсек ООН
Антоніу Гутерреш. Фото: Getty Images

За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, становлення справедливого миру в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

Джерело: Гутерреш, представляючи звіт про досягнення Цілей сталого розвитку у 2025 році, цитує "Укрінформ"

Деталі: Гутерреш заявив, що лише трохи більш як третина Цілей сталого розвитку "Порядку денного-2030" демонструють прогрес, на заваді – конфлікти, брак фінансування, зміна клімату.

Реклама:

Пряма мова Гутерреша: "Ми зафіксували реальний прогрес у багатьох сферах – зростає доступ до електроенергії, цифрових технологій, соціального захисту, освіти й чистої енергії.

Але тільки 35% завдань у межах Цілей сталого розвитку просуваються належним чином. 18% – навпаки, рухаються назад, і майже половина виконуються надто повільно".

Деталі: Основними перешкодами він назвав посилення конфліктів, зміну клімату, нерівність та нестачу фінансування.

РЕКЛАМА:

За словами генсека, понад 800 млн чоловік у світі досі живуть у крайній бідності, а більш як 270 млн дітей і молодих людей не ходять до школи. 2,2 млрд людей не мають доступу до безпечної питної води, 3,4 млрд – до належної санітарії.

Пряма мова Гутерреша: "Ми потребуємо негайного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників та гуманітарного доступу – як першого кроку до рішення про дві держави.

Ми потребуємо збереження перемир’я між Ізраїлем та Іраном, а також справедливого й тривалого миру в Україні, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Організації".

Довідково: Цілі сталого розвитку, які були визначені ООН у 2015 році, окреслюють стратегічний напрям розвитку людства до 2030 року. Вони ставлять за мету ліквідацію бідності, захист планети та забезпечення добробуту для всіх людей. Усього сформульовано 17 цілей, серед них, зокрема, подолання голоду, якісна освіта, зменшення нерівності, мир і справедливість тощо.

ООНросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В новому складі уряду планують замінити міністра енергетики
Зеленський поговорив із Трампом після його ультиматуму Росії
Досвід Шмигаля буде корисним на посаді міністра оборони – Зеленський
П’ять країн ЄС виступили проти нової торговельної угоди з Україною
Трамп пригрозив Кремлю жорсткими санкціями, якщо мирної угоди не буде за 50 днів
Свириденко після пропозиції Зеленського: Кандидатури в уряд оголошу незабаром
Усі новини...
ООН
У червні РФ вбила найбільшу кількість цивільних в Україні за 3 роки – місія ООН
Генсек ООН засудив російські удари по Україні та заявив про ризик ядерної безпеки
Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США винними у 12-денній війні – ЗМІ
Останні новини
04:54
Справедливий мир в Україні сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку – генсек ООН
03:56
Армія РФ атакувала Сумщину: постраждала людина, пошкоджений медзаклад
03:42
Швеція продовжить швидкі та суттєві постачання зброї Україні – прем’єр
02:56
відеоССО показали проведення операції в тилу ворога
01:58
Рубіо поговорив з європейськими міністрами про припинення війни в Україні
01:11
США скасовують легальний статус майже для 12 тисяч біженців з Афганістану
00:14
За минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень – Генштаб
23:50
Латвія заборонила вʼїзд 55 громадянам Грузії
23:33
В новому складі уряду планують замінити міністра енергетики
23:29
Як зростання рівня цукру може руйнувати сексуальне здоров’я чоловіків? Пояснення вчених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: