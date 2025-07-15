Справедливый мир в Украине будет способствовать достижению Целей устойчивого развития – генсек ООН

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, становление справедливого мира в Украине будет способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН.

Источник: Гутерреш, представляя отчет о достижении Целей устойчивого развития в 2025 году, цитирует "Укринформ"

Детали: Гутерреш заявил, что лишь чуть более трети Целей устойчивого развития "Повестки дня-2030" демонстрируют прогресс, на пути к ним стоят конфликты, недостаток финансирования, изменение климата.

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Прямая речь Гутерреша: "Мы зафиксировали реальный прогресс во многих сферах – растет доступ к электроэнергии, цифровым технологиям, социальной защите, образованию и чистой энергии.

Но только 35% задач в рамках Целей устойчивого развития продвигаются должным образом. 18% – наоборот, движутся назад, и почти половина выполняются слишком медленно".

Детали: Основными препятствиями он назвал усиление конфликтов, изменение климата, неравенство и недостаток финансирования.

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По словам генсека, более 800 млн человек в мире до сих пор живут в крайней бедности, а более 270 млн детей и молодых людей не ходят в школу. 2,2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, 3,4 млрд – к надлежащей санитарии.

Прямая речь Гутерреша: "Мы нуждаемся в немедленном прекращении огня в Газе, освобождении всех заложников и гуманитарном доступе – как первом шаге к решению о двух государствах.

Мы нуждаемся в сохранении перемирия между Израилем и Ираном, а также справедливом и длительном мире в Украине, основанном на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Организации".

Справка: Цели устойчивого развития, которые были определены ООН в 2015 году, определяют стратегическое направление развития человечества до 2030 года. Они ставят целью ликвидацию бедности, защиту планеты и обеспечение благосостояния для всех людей. Всего сформулировано 17 целей, среди них, в частности, преодоление голода, качественное образование, уменьшение неравенства, мир и справедливость и т.д.