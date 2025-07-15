Трамп заявив, що Київ має чинити більший тиск не тільки на Москву, але і на Санкт-Петербург – WP

Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп під час зустрічі у вересні 2024 року. Фото з сайту ОП

Під час розмови з президентом Володимиром Зеленським президент США цікавився, чому Київ не вдарив по Москві, і додав, що Україні варто чинити більший тиск на Путіна, зокрема, через удари по столиці РФ і Санкт-Петербургу.

Джерело: журналіст Washington Post Девід Ігнатіус з посиланням на джерела

Дослівно зі статті: "Рішучість Трампа натиснути на Путіна була передана в розмові минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило мені джерело. Трамп запитав Зеленського, чому він не вдарив по Москві. "Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю", – відповів Зеленський. Трамп сказав, що Україна повинна чинити більший тиск на Путіна, причому не тільки на Москву, але й на Санкт-Петербург".

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Деталі: Журналіст пише, що Трамп, окрім надання "Петріотів", також розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет "Томагавк" – тієї самої зброї, яку застосували минулого місяця проти іранських цілей.

"Якщо їх запустити з України, вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і це питання було включено в обговорення ще в п'ятницю. Але, як мені сказали, "Томагавки" поки що не включені до списку поставок. Вони можуть бути розгорнуті пізніше, якщо Трамп захоче мати ще більше важелів впливу", – пише Ігнатіус.

За словами джерел журналіста, Трамп вирішив піти на ескалацію з трьох причин. По-перше, він вважає, що Путін не поважає його, імітуючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню. По-друге, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 і ракет "Томагавк" проти Ірану. І по-третє, він вважає, що Путін піде на переговори лише під загрозою застосування більшої сили.

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"Як люблять казати росіяни, Трамп вирішив "ескалація для деескалації"", – зазначив Ігнатіус.

Він вважає, що Трамп зробив правильний вибір, визнавши, що Путін не піде на поступки без більшого тиску. Водночас журналіст акцентує, що президент США взяв курс на ескалацію, ризики якої невідомі.

"Цікаво, що під час зустрічі в Овальному кабінеті в понеділок Трамп не захотів відповісти на одне питання: Якщо Путін вирішить піти на подальшу ескалацію, як далеко ви готові зайти у відповідь? "Не ставте мені таке питання: "Як далеко?" – огризнувся Трамп. "Я просто хочу, щоб війна закінчилася"", – йдеться в статті WP.

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