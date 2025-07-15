Трамп заявил, что Киев должен оказывать большее давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург – WP

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп во время встречи в сентябре 2024 года. Фото с сайта ОП

Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским президент США интересовался, почему Киев не ударил по Москве, и добавил, что Украине стоит оказывать большее давление на Путина, в частности, через удары по столице РФ и Санкт-Петербургу.

Источник: журналист Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники

Дословно из статьи: "Решимость Трампа надавить на Путина была передана в разговоре на прошлой неделе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил мне источник. Трамп спросил Зеленского, почему он не ударил по Москве. "Мы можем, если вы дадите нам оружие", – ответил Зеленский. Трамп сказал, что Украина должна оказывать большее давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург".

Реклама:

Детали: Журналист пишет, что Трамп, кроме предоставления "Петриотов", также рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет "Томагавк" – того самого оружия, которое применили в прошлом месяце против иранских целей.

"Если их запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и этот вопрос был включен в обсуждение еще в пятницу. Но, как мне сказали, "Томагавки" пока не включены в список поставок. Они могут быть развернуты позже, если Трамп захочет иметь еще больше рычагов влияния", – пишет Игнатиус.

По словам источников журналиста, Трамп решил пойти на эскалацию по трем причинам. Во-первых, он считает, что Путин не уважает его, имитируя готовность к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он видел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. И в-третьих, он считает, что Путин пойдет на переговоры только под угрозой применения большей силы.

РЕКЛАМА:

"Как любят говорить россияне, Трамп решил "эскалация для деэскалации"", – отметил Игнатиус.

Он считает, что Трамп сделал правильный выбор, признав, что Путин не пойдет на уступки без большего давления. В то же время журналист акцентирует, что президент США взял курс на эскалацию, риски которой неизвестны.

"Интересно, что во время встречи в Овальном кабинете в понедельник Трамп не захотел ответить на один вопрос: Если Путин решит пойти на дальнейшую эскалацию, как далеко вы готовы зайти в ответ? "Не задавайте мне такой вопрос: "Как далеко?" – огрызнулся Трамп. "Я просто хочу, чтобы война закончилась"", – говорится в статье WP.

Предыстория: