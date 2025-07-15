Німеччина може купити у США далекобійні ракетні системи Typhon
Німеччина думає над купівлею у США високоточної системи великої дальності Typhon, яка може запускати ракети з дальністю близько 2 тисяч кілометрів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv
Пряма мова німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса під час його візиту до Вашингтона: "Простіше кажучи, це наземні пускові установки, за допомогою яких можна запускати різні керовані ракети на різні відстані".
Деталі: Видання акцентує, що ця система озброєнь може досягати цілей на території Росії, але Пісторіус підкреслив, що вона слугуватиме виключно для стримування.
Рішення про купівлю ще не прийнято – Німеччина тільки висловила зацікавленість у цій зброї.
США зараз вивчають, чи готові вони здійснити поставку. Але, за словами Пісторіуса, американський міністр оборони Піт Гегсет привітав цей запит під час зустрічі.
Передісторія:
- Міністр оброни Німеччини Борис Пісторіус також заявив, що Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до України протягом декількох днів або тижнів.
- 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.