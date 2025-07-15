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Германия может купить у США дальнобойные ракетные системы Typhon

Иванна Костина, Ирина БалачукВторник, 15 июля 2025, 09:59
Германия может купить у США дальнобойные ракетные системы Typhon
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото Getty images

Германия думает над покупкой у США высокоточной системы большой дальности Typhon, которая может запускать ракеты с дальностью около 2 тысяч километров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Прямая речь немецкого министра обороны Бориса Писториуса во время его визита в Вашингтон: "Проще говоря, это наземные пусковые установки, с помощью которых можно запускать различные управляемые ракеты на разные расстояния".

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Детали: Издание акцентирует, что эта система вооружений может достигать целей на территории России, но Писториус подчеркнул, что она будет служить исключительно для сдерживания.

Решение о покупке еще не принято – Германия только выразила заинтересованность в этом оружии. 

США сейчас изучают, готовы ли они осуществить поставку. Но, по словам Писториуса, американский министр обороны Пит Гегсет приветствовал этот запрос во время встречи.

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Предыстория:

  • Министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Украину в течение нескольких дней или недель.
  • 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

ГерманияСШАоружие
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