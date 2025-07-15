Франція бачить загрозу "великої війни" до 2030 року в Європі і планує готуватися до неї

У стратегічному національному огляді для Франції до 2030 року, текст якого опублікували на офіційному урядовому порталі на початку тижня, йдеться про необхідність для країни готуватися до ризику "великої війни у серці Європи" з розумінням того, що США більше не будуть активно залучені у європейську безпеку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд

Деталі: Ключовими цілями для Франції до 2030 року називають "матеріальне й моральне озброєння" країни, щоб бути готовими до потенційної "великої війни у серці Європи" та протидії дестабілізаційним діям на території країни та їхнім наслідкам.

Реклама:

З огляду на це, наголошується на потребі збільшення фінансування на оборону, щоб переозброюватися і посилити стійкість країни на випадок війни високої інтенсивності.

У розгорнутому тексті огляду констатують, що ризик участі французьких військових у високоінтенсивній війні "у сусідстві з Європою" та загроза гібридних дестабілізаційних дій проти Франції досягли небаченого рівня з кінця холодної війни.

Водночас зазначають, що ризик конвенційної війни на безпосередньо території Франції не виглядає ймовірним сценарієм.

РЕКЛАМА:

Також констатують безпосередню "безеквівалентну" загрозу Росії для Франції та всієї Європи.

"Кремль тривалий час і регулярно в офіційних заявах виставляє Францію та європейців ворогами. Пріоритизація цієї загрози… ставить Європу у ситуацію довгострокової конфронтації", – йдеться у тексті.

"Гіпотеза нової російської агресії проти Європи у межах 3-5 років від цього часу є центральним елементом в інтересах оборони і безпеки європейського континенту. Нічого не вказує на те, що російський президент відмовиться від своєї агресивної політики та ідеологічної ворожості в ім’я своєї візії "вічної Росії" і боротьби проти нібито гегемонії "загниваючого Заходу", ні від своїх претензій на території, де є роcіяни чи російськомовні", – зазначають в аналізі.

Ймовірними сценаріями вважають нові хвилі наступу на Україну, агресію проти Молдови, на Балканах, але й також проти країн-членів НАТО з метою випробувати Альянс.

"Максимальним ризиком було б, якщо така агресія поєднається з масштабною операцією на іншому театрі, десь інде у світі, що призведе до відволікання американських сил", – йдеться в аналізі.

З огляду на це зазначають, що результат поточної фази війни є вкрай важливим для майбутнього Європи і від цього фактично залежить європейська безпека.

"Відтак продовження підтримки України, зокрема військової, потребує амбітної європейської участі. Збереження європейських інтересів також буде залежати від модальностей тривалого й справедливого миру для України", – наголошують в огляді.

Також підкреслюють, що зближення між КНДР і Росією та Іраном і Росією безпосередньо впливає на безпеку Франції та Європи, але й також на баланс сил на Близькому Сході та в Азії.

Що було раніше: