Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция видит угрозу "большой войны" до 2030 года в Европе и планирует готовиться к ней

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 15 июля 2025, 10:03
Франция видит угрозу большой войны до 2030 года в Европе и планирует готовиться к ней
фото: Getty images

В стратегическом национальном обзоре для Франции до 2030 года, текст которого опубликовали на официальном правительственном портале в начале недели, говорится о необходимости для страны готовиться к риску "большой войны в сердце Европы" с пониманием того, что США больше не будут активно вовлечены в европейскую безопасность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор

Детали: Ключевыми целями для Франции до 2030 года называют "материальное и моральное вооружение" страны, чтобы быть готовыми к потенциальной "большой войне в сердце Европы" и противодействия дестабилизирующим действиям на территории страны и их последствиям.

Реклама:

Учитывая это, отмечается необходимость увеличения финансирования на оборону, чтобы перевооружаться и усилить устойчивость страны на случай войны высокой интенсивности.

В развернутом тексте обзора констатируют, что риск участия французских военных в высокоинтенсивной войне "по соседству с Европой" и угроза гибридных дестабилизирующих действий против Франции достигли невиданного уровня с конца холодной войны.

В то же время отмечают, что риск конвенциональной войны непосредственно на территории Франции не выглядит вероятным сценарием.

РЕКЛАМА:

Также констатируют непосредственную "безэквивалентную" угрозу России для Франции и всей Европы.

"Кремль длительное время и регулярно в официальных заявлениях выставляет Францию и европейцев врагами. Приоритизация этой угрозы... ставит Европу в ситуацию долгосрочной конфронтации", – говорится в тексте.

"Гипотеза новой российской агрессии против Европы в пределах 3-5 лет от этого времени является центральным элементом в интересах обороны и безопасности европейского континента. Ничего не указывает на то, что российский президент откажется от своей агрессивной политики и идеологической враждебности во имя своего видения "вечной России" и борьбы против якобы гегемонии "загнивающего Запада", ни от своих претензий на территории, где есть россияне или русскоязычные", – отмечают в анализе.

Вероятными сценариями считают новые волны наступления на Украину, агрессию против Молдовы, на Балканах, но и также против стран-членов НАТО с целью испытать Альянс.

"Максимальным риском было бы, если такая агрессия сочетается с масштабной операцией на другом театре, где-то в другом месте в мире, что приведет к отвлечению американских сил", – говорится в анализе.

Учитывая это, отмечается, что результат текущей фазы войны является крайне важным для будущего Европы и от этого фактически зависит европейская безопасность.

"Поэтому продолжение поддержки Украины, в частности военной, требует амбициозного европейского участия. Сохранение европейских интересов также будет зависеть от модальностей длительного и справедливого мира для Украины", – отмечается в обзоре.

Также подчеркивают, что сближение между КНДР и Россией и Ираном и Россией непосредственно влияет на безопасность Франции и Европы, но также на баланс сил на Ближнем Востоке и в Азии.

Что предшествовало:

ФранцияЕвропавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Источники WP: Трамп рассматривает возможность предоставления Украине ракет Tomahawk
Трамп заявил, что Киев должен оказывать большее давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург – WP
В новом составе правительства планируют заменить министра энергетики
Опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны – Зеленский
Пять стран ЕС выступили против нового торгового соглашения с Украиной
Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за 50 дней
Все новости...
Франция
Макрон хочет существенного увеличения расходов на оборону из-за угрозы РФ
Франция сделала шаг к признанию своей Новой Каледонии "государством в государстве"
Министр обороны Франции рассказал, зачем Макрон позвонил Путину впервые за три года
Последние новости
11:11
бильярдБойко с ничьей, несколько сенсаций, успех женщин: итоги первых 2 недель Лиги чемпионов по снукеру
11:09
ЕС требует объяснений от xAI из-за восхваления Гитлера
11:07
Экспорт украинского зерна меньше прошлогоднего показателя
11:06
В Киев прибыла премьер-министр Латвии
10:55
В Украине нашлось 6 пенсионеров, которым не исполнилось 40 лет. Кто они?
10:52
Президент США заявил, что несмотря на разочарование, с Путиным "еще не все кончено"
10:48
Трамп все еще думает, что Россия победит в войне против Украины – СМИ
10:44
Медведев заявил, что России безразлично к "театральному" ультиматуму Трампа
10:38
фотоФанаты в восторге. НПО показал первое фото Гарри Поттера из нового сериала
10:36
Самолеты, авто и бурбон: ЕС утвердил второй список пошлин на американские товары
Все новости...
Реклама:
Реклама: