Франция видит угрозу "большой войны" до 2030 года в Европе и планирует готовиться к ней

В стратегическом национальном обзоре для Франции до 2030 года, текст которого опубликовали на официальном правительственном портале в начале недели, говорится о необходимости для страны готовиться к риску "большой войны в сердце Европы" с пониманием того, что США больше не будут активно вовлечены в европейскую безопасность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор

Детали: Ключевыми целями для Франции до 2030 года называют "материальное и моральное вооружение" страны, чтобы быть готовыми к потенциальной "большой войне в сердце Европы" и противодействия дестабилизирующим действиям на территории страны и их последствиям.

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Учитывая это, отмечается необходимость увеличения финансирования на оборону, чтобы перевооружаться и усилить устойчивость страны на случай войны высокой интенсивности.

В развернутом тексте обзора констатируют, что риск участия французских военных в высокоинтенсивной войне "по соседству с Европой" и угроза гибридных дестабилизирующих действий против Франции достигли невиданного уровня с конца холодной войны.

В то же время отмечают, что риск конвенциональной войны непосредственно на территории Франции не выглядит вероятным сценарием.

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Также констатируют непосредственную "безэквивалентную" угрозу России для Франции и всей Европы.

"Кремль длительное время и регулярно в официальных заявлениях выставляет Францию и европейцев врагами. Приоритизация этой угрозы... ставит Европу в ситуацию долгосрочной конфронтации", – говорится в тексте.

"Гипотеза новой российской агрессии против Европы в пределах 3-5 лет от этого времени является центральным элементом в интересах обороны и безопасности европейского континента. Ничего не указывает на то, что российский президент откажется от своей агрессивной политики и идеологической враждебности во имя своего видения "вечной России" и борьбы против якобы гегемонии "загнивающего Запада", ни от своих претензий на территории, где есть россияне или русскоязычные", – отмечают в анализе.

Вероятными сценариями считают новые волны наступления на Украину, агрессию против Молдовы, на Балканах, но и также против стран-членов НАТО с целью испытать Альянс.

"Максимальным риском было бы, если такая агрессия сочетается с масштабной операцией на другом театре, где-то в другом месте в мире, что приведет к отвлечению американских сил", – говорится в анализе.

Учитывая это, отмечается, что результат текущей фазы войны является крайне важным для будущего Европы и от этого фактически зависит европейская безопасность.

"Поэтому продолжение поддержки Украины, в частности военной, требует амбициозного европейского участия. Сохранение европейских интересов также будет зависеть от модальностей длительного и справедливого мира для Украины", – отмечается в обзоре.

Также подчеркивают, что сближение между КНДР и Россией и Ираном и Россией непосредственно влияет на безопасность Франции и Европы, но также на баланс сил на Ближнем Востоке и в Азии.

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