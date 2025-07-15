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Президент США заявив, що попри розчарування, з Путіним "ще не все скінчено"

Іванна Костіна, Анастасія ПроцВівторок, 15 липня 2025, 10:52
Президент США заявив, що попри розчарування, з Путіним ще не все скінчено
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що попри розчарування лідером Кремля Володимиром Путіним, він не вважає стосунки з ним остаточно завершеними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Трампа BBC

Деталі: Трамп сказав, що він чотири рази думав, що угода з Росією на кону.

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На запитання BBC, чи з Путіним все скінчено, президент США відповів: "Я розчарований в ньому, але з ним не все скінчено. Але я розчарований в ньому".

На запитання про те, як Трамп збирається змусити Путіна "зупинити кровопролиття", президент США відповів: "Ми працюємо над цим".

При цьому Трамп, схоже, сам скептично ставиться до своїх подальших розмов з Путіним.

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"У нас буде чудова розмова. Я скажу: "Це добре, я буду думати, що ми близькі до рішення", а потім він зруйнує будівлю в Києві", – зазначив американський президент.

За останні тижні Росія посилила свої безпілотні та ракетні атаки на українські міста, що призвело до рекордної кількості жертв серед цивільного населення.

Дональд Трамп 14 липня  укотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. – Ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торговельних партнерів Росії. – Ред.)", – додав він.

Трамп також оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

ТрампПутін
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