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Синоптики прогнозують короткочасні дощі та спеку до 37° 

Анастасія ПроцВівторок, 15 липня 2025, 12:53
Синоптики прогнозують короткочасні дощі та спеку до 37° 
Ілюстративне фото: Getty Images

У середу та четвер, 16–17 липня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, а також сильну спеку на півдні та сході країни – до 37°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Зазначається, що у середу дощі очікуються в західних областях, удень – також у Житомирській, Вінницькій та Київській. На Закарпатті та Прикарпатті можливі значні опади, місцями грози. На решті території — без істотних опадів.

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Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі 15–20°, на півдні та сході 18–23°. Вдень на заході 21–26°, на півночі 25–30°, на решті території 29–34°. У південних регіонах місцями до 35–37°.

У Києві вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура 18–20° вночі, 27–29° вдень.

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У ніч на 17 липня короткочасні дощі пройдуть на заході, вдень – у більшості областей, крім південного сходу. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди значні дощі, місцями грози.
Вітер північно-західний, західний, 5–10 м/с.

Температура на заході 12–17° вночі, 18–23° вдень. На півночі 15–20° вночі, 23–28° вдень. У центральних, південних і східних регіонах вночі 18–23°, вдень 29–34°, на південному сході місцями 35–37°.

У Києві вночі без опадів, удень можливий короткочасний дощ. Температура 18–20° вночі, 25–27° вдень.

погода
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