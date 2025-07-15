Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и жару до 37°

Анастасия ПроцВторник, 15 июля 2025, 12:53
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и жару до 37°
Иллюстративное фото: Getty Images

В среду и четверг, 16-17 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а также сильную жару на юге и востоке страны - до 37°. 

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Отмечается, что в среду дожди ожидаются в западных областях, днем - также в Житомирской, Винницкой и Киевской. На Закарпатье и Прикарпатье возможны значительные осадки, местами грозы. На остальной территории - без существенных осадков.

Реклама:

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на юге и востоке 18-23°. Днем на западе 21-26°, на севере 25-30°, на остальной территории 29-34°. В южных регионах местами до 35-37°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура 18-20° ночью, 27-29° днем.

РЕКЛАМА:

В ночь на четверг кратковременные дожди пройдут на западе, днем - в большинстве областей, кроме юго-востока. На Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура на западе 12-17° ночью, 18-23° днем. На севере 15-20° ночью, 23-28° днем. В центральных, южных и восточных регионах ночью 18-23°, днем 29-34°, на юго-востоке местами 35-37°.

В Киеве ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура 18-20° ночью, 25-27° днем.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию
Зеленский назвал главные задачи нового Кабмина на полгода
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ
Силы обороны уничтожили 178 вражеских дронов, 23 БпЛА попали в 7 локациях
В ЕС официально продлили временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Дело против Шабунина: 57 общественных организаций просят Зеленского, ОГП и ГБР прекратить политические расправы
Все новости...
погода
На западе Украины пройдут дожди, на юге будет сильная жара
Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах на востоке Украины
Непогода оставила без света более 5 тысяч жителей Полтавщины
Последние новости
14:11
Ультиматум Трампа: в Сенате США поставили на паузу санкций против РФ
14:02
По всей Украине – тревога из-за взлета МиГов с "Саваслейки"
13:54
хоккей"Киев Кэпиталз" планирует сыграть в Балтийской лиге в латвийской Риге
13:51
Россия не сможет достроить атомную электростанцию в Турции: нехватка средств
13:50
Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию
13:33
Зеленский назвал главные задачи нового Кабмина на полгода
13:30
Верховная Рада разблокировала закон об АРМА
13:21
Рада остановила для Украины действие конвенции, запрещающей противопехотные мины
13:20
За год Украина экспортировала более 71 тысячи тонн муки: крупнейшие покупатели
13:18
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: