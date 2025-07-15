Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и жару до 37°

В среду и четверг, 16-17 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а также сильную жару на юге и востоке страны - до 37°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Отмечается, что в среду дожди ожидаются в западных областях, днем - также в Житомирской, Винницкой и Киевской. На Закарпатье и Прикарпатье возможны значительные осадки, местами грозы. На остальной территории - без существенных осадков.

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Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на юге и востоке 18-23°. Днем на западе 21-26°, на севере 25-30°, на остальной территории 29-34°. В южных регионах местами до 35-37°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура 18-20° ночью, 27-29° днем.

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В ночь на четверг кратковременные дожди пройдут на западе, днем - в большинстве областей, кроме юго-востока. На Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура на западе 12-17° ночью, 18-23° днем. На севере 15-20° ночью, 23-28° днем. В центральных, южных и восточных регионах ночью 18-23°, днем 29-34°, на юго-востоке местами 35-37°.

В Киеве ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура 18-20° ночью, 25-27° днем.