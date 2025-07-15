Орбан погрожує санкціями ЄС проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції за порушення прав людини проти українських чиновників, яких Будапешт вважає причетними до нібито смертельного побиття угорця в територіальному центрі комплектування на Закарпатті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Орбана у Facebook

Деталі: Орбан заявив, що на засіданні Ради ЄС 15 липня, де будуть обговорювати низку санкційних рішень, Угорщина підніме питання про включення до санкційних списків ЄС за порушення прав людини українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття, нібито внаслідок побиття під час примусової мобілізації.

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Як відомо, 10 липня до МЗС Угорщини викликали посла України Федора Шандора після повідомлень ЗМІ про те, що угорський громадянин загинув на Закарпатті начебто після побиття працівниками ТЦК.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що загиблий – Йосип Шебештень – був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Як стверджують у Сухопутних військах, чоловік 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження на ньому, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень.

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У висновку судмедекспертизи йдеться, що причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

Нагадаємо:

Орбан висловив співчуття "родині угорського чоловіка, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні". Президент Угорщининаписав листа сімʼї померлого.

Міністерство закордонних справ України назвало маніпуляцією заяву офіційного Будапешта на цю тему.

Раніше Орбан у рамках своєї інформкампанії проти ключового політичного суперника Петера Мадяра поширив згенероване ШІ відео, де угорцям після перемоги "Тиси" доводиться воювати в Україні.

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