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Орбан погрожує санкціями ЄС проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 15 липня 2025, 13:05
Орбан погрожує санкціями ЄС проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК
Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції за порушення прав людини проти українських чиновників, яких Будапешт вважає причетними до нібито смертельного побиття угорця в територіальному центрі комплектування на Закарпатті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Орбана у Facebook

Деталі: Орбан заявив, що на засіданні Ради ЄС 15 липня, де будуть обговорювати низку санкційних рішень, Угорщина підніме питання про включення до санкційних списків ЄС за порушення прав людини українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття, нібито внаслідок побиття під час примусової мобілізації. 

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Як відомо, 10 липня до МЗС Угорщини викликали посла України Федора Шандора після повідомлень ЗМІ про те, що угорський громадянин загинув на Закарпатті начебто після побиття працівниками ТЦК.

У командуванні Сухопутних військ заявили, що загиблий – Йосип Шебештень – був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Як стверджують у Сухопутних військах, чоловік 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження на ньому, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень.

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У висновку судмедекспертизи йдеться, що причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

Нагадаємо:

Читайте також: Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

ОрбанУгорщинаЄСУкраїна
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