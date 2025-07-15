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Орбан угрожает санкциями ЕС против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 15 июля 2025, 13:05
Орбан угрожает санкциями ЕС против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК
Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что потребует от Европейского Союза ввести санкции за нарушение прав человека против украинских чиновников, которых Будапешт считает причастными к якобы смертельному избиению венгра в территориальном центре комплектования на Закарпатье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Орбана в Facebook

Детали: Орбан заявил, что на заседании Совета ЕС 15 июля, где будут обсуждать ряд санкционных решений, Венгрия поднимет вопрос о включении в санкционные списки ЕС за нарушение прав человека украинских чиновников в связи со смертью Иосифа Шебештеня из Закарпатья, якобы в результате избиения во время принудительной мобилизации.

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Как известно, 10 июля в МИД Венгрии вызвали посла Украины Федора Шандора после сообщений СМИ о том, что венгерский гражданин погиб на Закарпатье якобы после избиения работниками ТЦК.

В командовании Сухопутных войск заявили, что погибший – Иосиф Шебештень – был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.

Как утверждают в Сухопутных войсках, мужчина 18 июня самовольно покинул расположение воинской части без оружия, а через шесть дней обратился в больницу в Берегово. Во время обследования на нем, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений.

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В заключении судмедэкспертизы говорится, что причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Напомним:

Читайте также: Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".

ОрбанВенгрияЕСУкраина
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