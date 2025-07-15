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Вирок отримав військовий, який п’яним спричинив ДТП і покалічив дитину

Валентина РоманенкоВівторок, 15 липня 2025, 13:13
Вирок отримав військовий, який п’яним спричинив ДТП і покалічив дитину
фото ДБР

Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі військовому з Тернопільщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП із тяжкими наслідками для малолітньої дитини.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Обвинувальний акт у справі був скерований до суду ще у листопаді 2024 року.

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Інцидент стався у травні 2024 року поблизу села Смиківці. Нетверезий військовий, керуючи службовим пікапом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковим автомобілем.

Унаслідок аварії водійка легковика отримала легкі тілесні ушкодження, а її п’ятирічна донька — тяжкі. Зокрема, дитина дістала закриту черепно-мозкову травму, численні рани обличчя, гематоми та забої.

 

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, на обличчі дівчинки утворився глибокий рубець, який вимагав хірургічного втручання і був класифікований як знівечення.

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Крім того, слідство встановило, що винуватця аварії раніше позбавляли права керування транспортними засобами за водіння у стані сп’яніння, однак він продовжував ігнорувати заборону.

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 1 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі наслідки) та призначив 5 років позбавлення волі.

 

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

ДТПДБРТернопільщина
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