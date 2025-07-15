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Приговор получил военный, который пьяным спровоцировал ДТП и покалечил ребенка

Валентина РоманенкоВторник, 15 июля 2025, 13:13
Приговор получил военный, который пьяным спровоцировал ДТП и покалечил ребенка
фото ГБР

Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы военному с Тернопольщины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжелыми последствиями для малолетнего ребенка.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Обвинительный акт по делу был направлен в суд еще в ноябре 2024 года.

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Инцидент произошел в мае 2024 года вблизи села Смыковцы. Нетрезвый военный, управляя служебным пикапом, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии водитель легкового авто получила легкие телесные повреждения, а ее пятилетняя дочь – тяжелые. В частности, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные раны лица, гематомы и ушибы.

 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на лице девочки образовался глубокий рубец, который требовал хирургического вмешательства и был классифицирован как увечье.

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Кроме того, следствие установило, что виновника аварии ранее лишали права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, однако он продолжал игнорировать запрет.

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие последствия) и назначил 5 лет лишения свободы.

 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

ДТПГБРТернопольщина
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