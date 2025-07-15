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Ультиматум Трампа: у Сенаті США поставили на паузу санкції проти РФ

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 15 липня 2025, 14:11
Ультиматум Трампа: у Сенаті США поставили на паузу санкції проти РФ
фото: Getty images

Лідер більшості в Сенаті США Джон Тун заявив у понеділок, що він не буде просувати пакет санкцій проти торгових партнерів Росії після того, як президент США Дональд Трамп висунув ультиматум РФ, щоб спонукати лідера Кремля Володимира Путіна рухатися до мирної угоди з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова Туна: Схоже, що зараз президент збирається спробувати зробити дещо з цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах, щоб просунути законопроект, тоді ми зробимо це. Ми будемо готові".

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У понеділок Трамп пригрозив запровадити "вторинні тарифи" до 100 відсотків на країни, які все ще торгують з Росією. Законопроект Сенату санкціонує ще більш жорсткі мита на список країн, що включає Китай, Індію та Бразилію.

"Ми будемо застосовувати вторинні тарифи, якщо ми не укладемо мирну угоду [між Росією та Україною] протягом 50 днів", – заявив Трамп під час зустрічі в понеділок з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Законопроєкт, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем, який має 85 співавторів у Сенаті, уповноважує Трампа запровадити вторинні тарифи в розмірі щонайменше 500 відсотків на імпортні товари з таких країн, як Китай, Бразилія та Індія, які досі торгують з Росією.

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Він також дозволить Трампу підвищити тарифи на решту американського імпорту з Росії щонайменше до 500% – крок, який, імовірно, матиме меншу силу, ніж вторинні тарифи, через попередні санкції, які вже значно скоротили торгівлю з Москвою.

Тун припустив, що погроза Трампа означає, що Сенату більше не потрібно буде ухвалювати законопроєкт Грема-Блументаля.

"Ми спробуємо зробити все можливе, щоб... скоординувати стратегії з Білим домом, очевидно, з Палатою представників", – сказав Тун.

Дії в Палаті представників також здаються малоймовірними після висловлювань Трампа. Відповідаючи на запитання, чи з'явиться законодавство про санкції до того, як Палата представників піде в кінці цього місяця на літні канікули, лідер більшості Стів Скаліс сказав: "Не зараз".

Він припустив, що односторонні дії Трампа можуть взагалі унеможливити прийняття окремого законопроєкту про санкції: "Якщо хтось і зможе посадити Путіна за стіл переговорів, щоб він нарешті погодився на мир, то це президент Трамп".

Зі свого боку, Трамп заявив у понеділок, що не вважає 500-відсоткову ставку мита необхідною, "тому що в певний момент не має значення [наскільки вищий тариф]. 100 відсотків буде виконувати ту ж функцію".

У спільній заяві Грем і Блументаль привітали як тарифну погрозу Трампа, так і його план продавати зброю американського виробництва НАТО для використання Україною.

"Однак остаточним молотом, який призведе до закінчення цієї війни, стануть тарифи проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеві російські нафту і газ", – заявили сенатори.

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