Ультиматум Трампа: в Сенате США поставили на паузу санкций против РФ

Лидер большинства в Сенате США Джон Тун заявил в понедельник, что он не будет продвигать пакет санкций против торговых партнеров России после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум РФ, чтобы побудить лидера Кремля Владимира Путина двигаться к мирному соглашению с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь Туна: Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это имеет смысл и добавит ценности и рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, чтобы продвинуть законопроект, тогда мы сделаем это. Мы будем готовы".

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В понедельник Трамп пригрозил ввести "вторичные тарифы" до 100 процентов на страны, которые все еще торгуют с Россией. Законопроект Сената санкционирует еще более жесткие пошлины на список стран, включающий Китай, Индию и Бразилию.

"Мы будем применять вторичные тарифы, если мы не заключим мирное соглашение [между Россией и Украиной] в течение 50 дней", – заявил Трамп во время встречи в понедельник с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Законопроект, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, который имеет 85 соавторов в Сенате, уполномочивает Трампа ввести вторичные тарифы в размере не менее 500 процентов на импортные товары из таких стран, как Китай, Бразилия и Индия, которые до сих пор торгуют с Россией.

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Он также позволит Трампу повысить тарифы на остальной американский импорт из России по меньшей мере до 500% – шаг, который, вероятно, будет иметь меньшую силу, чем вторичные тарифы, из-за предыдущих санкций, которые уже значительно сократили торговлю с Москвой.

Тун предположил, что угроза Трампа означает, что Сенату больше не нужно будет принимать законопроект Грэма-Блументаля.

"Мы попытаемся сделать все возможное, чтобы... скоординировать стратегии с Белым домом, очевидно, с Палатой представителей", – сказал Тун.

Действия в Палате представителей также кажутся маловероятными после высказываний Трампа. Отвечая на вопрос, появится ли законодательство о санкциях до того, как Палата представителей уйдет в конце этого месяца на летние каникулы, лидер большинства Стив Скалис сказал: "Не сейчас".

Он предположил, что односторонние действия Трампа могут вообще сделать невозможным принятие отдельного законопроекта о санкциях: "Если кто-то и сможет посадить Путина за стол переговоров, чтобы он наконец согласился на мир, то это президент Трамп".

Со своей стороны, Трамп заявил в понедельник, что не считает 500-процентную ставку пошлины необходимой, "потому что в определенный момент не имеет значения [насколько выше тариф]. 100 процентов будет выполнять ту же функцию".

В совместном заявлении Грэм и Блументаль приветствовали как тарифную угрозу Трампа, так и его план продавать оружие американского производства НАТО для использования Украиной.

"Однако окончательным молотом, который приведет к окончанию этой войны, станут тарифы против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевые российские нефть и газ", – заявили сенаторы.