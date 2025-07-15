Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Словаччина і Мальта продовжують блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Тетяна Висоцька, Марія ЄмецьВівторок, 15 липня 2025, 15:08
Словаччина і Мальта продовжують блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
ілюстративне фото Shutterstock

Посли Євросоюзу 15 липня не погодять 18-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку з тим, що Словаччина і Мальта не зняли своїх заперечень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на двох співрозмовників у дипломатичних колах у Брюсселі

Деталі: За даними джерел ЄП, у вівторок посли ЄС вже не погодять 18-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Словаччина і Мальта досі не готові голосувати "за".

Реклама:

У зв’язку з тим, що Братислава і Валетта не змінили позицію, питання не ставили на голосування.

Обговорення продовжиться на засіданні Coreper (Комітету постійних представників, тобто послів країн ЄС у Брюсселі) наступного дня, 16 липня, з 9 години ранку.

Перед цим таку ж інформацію отримав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. Його джерела повідомили, що Мальта і Словаччина просигналізували, що у вівторок не голосуватимуть "за".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене вже сьогодні. 
  • Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році. Втім, у понеділок Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС. 
  • Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту. 

санкціїЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Ультиматум Трампа: у Сенаті США поставили на паузу санкції проти РФ
Рада вшістнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію
Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року
Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
Сили оборони знищили 178 ворожих дронів, 23 БпЛА влучили у 7 локаціях
В ЄС офіційно продовжили тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
Усі новини...
санкції
Ультиматум Трампа: у Сенаті США поставили на паузу санкції проти РФ
Медведєв заявив, що Росії байдуже до "театрального" ультиматуму Трампа
У партії Фіцо відкинули прохання Чехії зняти блокаду санкцій проти Росії
Останні новини
15:26
Командир 8-го КДШВ: Коли корпуси зайдуть на виконання завдань, ситуація на полі бою поліпшиться
15:24
Мінфін спрямував на соцвиплати 191,5 мільярда: на що пішли кошти
15:20
боксТайсон Ф’юрі та зірки Голлівуду відвідають бій Усик – Дюбуа
15:09
Виплата рідним полонених або зниклих безвісти бійців: які документи потрібні та куди їх подавати
15:08
Словаччина і Мальта продовжують блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
15:01
Поліція заплатила 63 долари харків'янці за порноконтент: жінці присудили 3 роки
14:55
Прокурори отримують по 200 тисяч гривень пенсії. Що урядовці планують з цим робити?
14:40
Коли захворіла дитина: чи можна самостійно потрапити в лікарню "Охматдит"?
14:30
Глава МЗС Франції відвідає Україну 21 липня
14:20
Чверть російських вугільних підприємств – під загрозою закриття
Усі новини...
Реклама:
Реклама: