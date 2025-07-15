Словаччина і Мальта продовжують блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Посли Євросоюзу 15 липня не погодять 18-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку з тим, що Словаччина і Мальта не зняли своїх заперечень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на двох співрозмовників у дипломатичних колах у Брюсселі

Деталі: За даними джерел ЄП, у вівторок посли ЄС вже не погодять 18-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Словаччина і Мальта досі не готові голосувати "за".

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У зв’язку з тим, що Братислава і Валетта не змінили позицію, питання не ставили на голосування.

Обговорення продовжиться на засіданні Coreper (Комітету постійних представників, тобто послів країн ЄС у Брюсселі) наступного дня, 16 липня, з 9 години ранку.

Перед цим таку ж інформацію отримав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. Його джерела повідомили, що Мальта і Словаччина просигналізували, що у вівторок не голосуватимуть "за".

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