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Словакия и Мальта продолжают блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России

Татьяна Высоцкая, Мария ЕмецВторник, 15 июля 2025, 15:08
Словакия и Мальта продолжают блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
иллюстративное фото Shutterstock

Послы Евросоюза 15 июля не согласуют 18-й пакет санкций против России в связи с тем, что Словакия и Мальта не сняли своих возражений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на двух собеседников в дипломатических кругах в Брюсселе

Детали: По данным источников ЕП, во вторник послы ЕС уже не согласуют 18-й пакет санкций против России, поскольку Словакия и Мальта до сих пор не готовы голосовать "за".

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В связи с тем, что Братислава и Валетта не изменили позицию, вопрос не ставили на голосование.

Обсуждение продолжится на заседании Coreper (Комитета постоянных представителей, то есть послов стран ЕС в Брюсселе) на следующий день, 16 июля, с 9 часов утра.

Перед этим такую же информацию получил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк. Его источники сообщили, что Мальта и Словакия просигнализировали, что во вторник не будут голосовать "за".

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Предыстория:

  • 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки" к договоренности, и она надеется, что решение будет принято сегодня.
  • Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году. Впрочем, в понедельник Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС.
  • У Мальты, насколько известно, есть свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.

санкцииЕСРосcия
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