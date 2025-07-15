Словакия и Мальта продолжают блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
Послы Евросоюза 15 июля не согласуют 18-й пакет санкций против России в связи с тем, что Словакия и Мальта не сняли своих возражений.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на двух собеседников в дипломатических кругах в Брюсселе
Детали: По данным источников ЕП, во вторник послы ЕС уже не согласуют 18-й пакет санкций против России, поскольку Словакия и Мальта до сих пор не готовы голосовать "за".
В связи с тем, что Братислава и Валетта не изменили позицию, вопрос не ставили на голосование.
Обсуждение продолжится на заседании Coreper (Комитета постоянных представителей, то есть послов стран ЕС в Брюсселе) на следующий день, 16 июля, с 9 часов утра.
Перед этим такую же информацию получил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк. Его источники сообщили, что Мальта и Словакия просигнализировали, что во вторник не будут голосовать "за".
Предыстория:
- 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки" к договоренности, и она надеется, что решение будет принято сегодня.
- Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году. Впрочем, в понедельник Фицо намекнул, что Словакия на этой неделе разблокирует 18-й пакет санкций ЕС.
- У Мальты, насколько известно, есть свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.