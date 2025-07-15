Словакия и Мальта продолжают блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России

Послы Евросоюза 15 июля не согласуют 18-й пакет санкций против России в связи с тем, что Словакия и Мальта не сняли своих возражений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на двух собеседников в дипломатических кругах в Брюсселе

Детали: По данным источников ЕП, во вторник послы ЕС уже не согласуют 18-й пакет санкций против России, поскольку Словакия и Мальта до сих пор не готовы голосовать "за".

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В связи с тем, что Братислава и Валетта не изменили позицию, вопрос не ставили на голосование.

Обсуждение продолжится на заседании Coreper (Комитета постоянных представителей, то есть послов стран ЕС в Брюсселе) на следующий день, 16 июля, с 9 часов утра.

Перед этим такую же информацию получил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк. Его источники сообщили, что Мальта и Словакия просигнализировали, что во вторник не будут голосовать "за".

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