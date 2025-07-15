Командир 8-го КДШВ: Сирський приїжджав переконуватись, що ми не "саботуємо" підготовку до Курської операції

Командир десантників Дмитро Волошин розповів, що під час підготовки до наступальної операції на території Курської області РФ до нього особисто приїжджав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Метою візиту було переконатись, що командири 80-ї та 82-ї бригад не саботують завдання.

Джерело: командир 8-го корпусу десантно-штурмових військ Дмитро Волошин в інтерв’ю "Новинарні"

Пряма мова: "Коли перед нами розкрили карту, я подумав, що то якесь кіно. Такі стрілки були намальовані!

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Нам як почали пояснювати… Потім запитують: "Питання?". Я відповів, що буде три вагони питань під час планування цієї операції. Найперше – зв’язок та інтернет, це ж територія іншої держави. Як туди мають зайти люди і техніка? Скільки часу є на підготовку людей? Відповіли, що є місяць часу. Це було 19 червня, а наш дедлайн був 20 липня".

Деталі: За його словами, через кілька днів командиру зателефонував тодішній командувач ДШВ Ігор Скибюк і попросив надіслати геолокацію. За 15 хвилин на місце прибув Сирський.

Пряма мова: " Ми встигли по дві чашки кави випити… Я йому тоді пояснив, що розумію глибину виконання цієї задачі, її стратегічне значення, і я не відмовляюсь виконувати задачу, а просто хочу, щоб були вирішені проблемні питання, з якими я стикнувся в ході планування й виконання завдання. Він видихнув. Бо, виявляється, йому хтось сказав, що командири 80-ї і 82-ї бригад – два "саботажники", і він їхав до нас цілеспрямовано розбиратися".

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Деталі: Після цієї зустрічі Сирський особисто відвідав тренування штурмових батальйонів, спілкувався з командирами та бійцями. Згодом, за словами Волошина, більшість логістичних проблем вдалося закрити.

Волошин зазначив, що планували наступ за стандартами НАТО (MDMP) і, за словами співрозмовника, "зробили все, як намалювали". Втім, уже через тиждень після початку наступу бригаді змінили напрям атаки — довелось вийти флангом до противника, який устиг зайняти оборону. Це спричинило втрати.

Командир також розповів, що у полон потрапили бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ.

"Ми брали полонених 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ – і я взнав, що організаційно-штатна структура цієї бригади включає в себе 13 батальйонів, – на відміну від моєї, в якої лише чотири батальйони, розумієте?.. Укомплектовані вони були особовим складом на 96%, технікою – на 90%. Я ж коли йшов наступати, в мене було 76-80% укомплектованості", - додав Волошин.