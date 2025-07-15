Командир 8-й бригады ДШВ Волошин о подготовке к Курской операции: Сырский приезжал убеждаться, что мы не "саботируем"

Командир десантников Дмитрий Волошин рассказал, что во время подготовки к наступательной операции на территории Курской области РФ к нему лично приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Целью визита было убедиться, что командиры 80-й и 82-й бригад не саботируют задачи.

Источник: командир 8-й отдельной бригады ДШВ Дмитрий Волошин в интервью "Новинарні"

Прямая речь: "Когда перед нами раскрыли карту, я подумал, что это какое-то кино. Такие стрелки были нарисованы!

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Нам как начали объяснять... Потом спрашивают: "Вопрос?". Я ответил, что будет три вагона вопросов при планировании этой операции. В первую очередь - связь и интернет, это же территория другого государства. Как туда должны зайти люди и техника? Сколько времени есть на подготовку людей? Ответили, что есть месяц времени. Это было 19 июня, а наш дедлайн был 20 июля".

Детали: По его словам, через несколько дней командиру позвонил тогдашний командующий ДШВ Игорь Скибюк и попросил прислать геолокацию. Через 15 минут на место прибыл Сырский.

Прямая речь: "Мы успели по две чашки кофе выпить... Я ему тогда объяснил, что понимаю глубину выполнения этой задачи, ее стратегическое значение, и я не отказываюсь выполнять задачу, а просто хочу, чтобы были решены проблемные вопросы, с которыми я столкнулся в ходе планирования и выполнения задачи. Он выдохнул. Потому что, оказывается, ему кто-то сказал, что командиры 80-й и 82-й бригад - два "саботажника", и он ехал к нам целенаправленно разбираться".

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Детали: После этой встречи Сырский лично посетил тренировки штурмовых батальонов, общался с командирами и бойцами. Впоследствии, по словам Волошина, большинство логистических проблем удалось закрыть.

Волошин отметил, что планировали наступление по стандартам НАТО (MDMP) и, по словам собеседника, "сделали все, как нарисовали". Впрочем, уже через неделю после начала наступления бригаде изменили направление атаки - пришлось выйти флангом к противнику, который успел занять оборону. Это повлекло потери.

Командир также рассказал, что в плен попали бойцы 810-й бригады морской пехоты РФ.

"Мы брали пленных 810-й бригады морской пехоты ВС РФ - и я узнал, что организационно-штатная структура этой бригады включает в себя 13 батальонов, - в отличие от моей, у которой только четыре батальона, понимаете? Укомплектованы они были личным составом на 96%, техникой - на 90%. Я же когда шел наступать, у меня было 76-80% укомплектованности", - добавил Волошин.