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Каллас закликала США "розділити тягар" купівлі зброї для України

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 15 липня 2025, 20:51
Каллас закликала США розділити тягар купівлі зброї для України
Фото: Getty Images

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас закликала США "розділити тягар" військової допомоги Україні, коментуючи пропозицію Дональда Трампа з продажу зброї через НАТО.

Джерело: Каллас на пресконференцїі за підсумками Ради ЄС у закордонних справах у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Каллас сказала, що ЄС вітає оголошення Трампа щодо продажу зброї НАТО і подальшого її постачання Україні, водночас закликавши США "розділити тягар" цього плану.

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У розмові з журналістами вона пояснила, що вважає: "якщо ми платимо за цю зброю, то це наша підтримка – тобто це підтримка Європи, і ми робимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні".

"Тому ми закликаємо всіх робити те саме. Розумієте, якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що за неї заплатить хтось інший, то це не означає, що ви її надаєте, чи не так?" – сказала головна дипломатка ЄС.

Напередодні Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

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Тоді генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджував, що у проєкті хочуть взяти участь Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.

Свою готовність долучитись до схеми Трампа підтвердили Німеччина та Швеція. А прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо привітав ініціативу та наголосив, що його країна ще не ухвалила рішення щодо участі в ній.

Трампзброя
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