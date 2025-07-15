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Каллас призвала США "разделить бремя" покупки оружия для Украины

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 15 июля 2025, 20:51
Каллас призвала США разделить бремя покупки оружия для Украины
Фото: Getty Images

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас призвала США "разделить бремя" военной помощи Украине, комментируя предложение Дональда Трампа о продаже оружия через НАТО.

Источник: Каллас на пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам во вторник, сообщает "Европейская правда".

Детали: Каллас сказала, что ЕС приветствует заявление Трампа о продаже оружия НАТО и дальнейшей его поставке Украине, при этом призвав США "разделить бремя" этого плана.

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В беседе с журналистами она объяснила, что считает: "если мы платим за это оружие, то это наша поддержка – то есть это поддержка Европы, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине".

"Поэтому мы призываем всех делать то же самое. Понимаете, если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, то это не значит, что вы его предоставляете, не так ли?" – сказала главная дипломатка ЕС.

Накануне Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

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Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

Свою готовность присоединиться к схеме Трампа подтвердили Германия и Швеция. А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо приветствовал инициативу и подчеркнул, что его страна еще не приняла решение об участии в ней.

Трампоружие
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