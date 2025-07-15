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Через 3 дні після буревію на Харківщині повністю відновили електропостачання

Альона Мазуренко Вівторок, 15 липня 2025, 22:57
Через 3 дні після буревію на Харківщині повністю відновили електропостачання
Фото: Олег Синєгубов

Через кілька днів після буревію на Харківщині всім споживачам відновили постачання електроенергії.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: Усім жителям Харківщини відновили електропостачання після буревію.

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Станом на 21.00 підключили світло останнім 644 абонентам у Харкові та 39 – в області, де було пошкоджено мережі внаслідок суботньої негоди".

Деталі: Синєгубов додав, що майже 3 доби працювали аварійні служби в різних районах області.

Нагадаємо:

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  • 13 липня у Харківській області через негоду без електроенергії залишилися близько 30 тис. абонентів.
  • Через несприятливі погодні умови 8 липня на ранок частково або повністю був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях України. 
  • На Харківщині через негоду 12 липня загинула жінка, у Харкові постраждала 7-річна дівчинка і ще 4 людей.

Харківська областьелектроенергія
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