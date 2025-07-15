Через 3 дні після буревію на Харківщині повністю відновили електропостачання

Через кілька днів після буревію на Харківщині всім споживачам відновили постачання електроенергії.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: Усім жителям Харківщини відновили електропостачання після буревію.

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Станом на 21.00 підключили світло останнім 644 абонентам у Харкові та 39 – в області, де було пошкоджено мережі внаслідок суботньої негоди".

Деталі: Синєгубов додав, що майже 3 доби працювали аварійні служби в різних районах області.

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