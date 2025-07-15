Через 3 дні після буревію на Харківщині повністю відновили електропостачання
Вівторок, 15 липня 2025, 22:57
Через кілька днів після буревію на Харківщині всім споживачам відновили постачання електроенергії.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: Усім жителям Харківщини відновили електропостачання після буревію.
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Станом на 21.00 підключили світло останнім 644 абонентам у Харкові та 39 – в області, де було пошкоджено мережі внаслідок суботньої негоди".
Деталі: Синєгубов додав, що майже 3 доби працювали аварійні служби в різних районах області.
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