Через 3 дня после урагана на Харьковщине полностью восстановили электроснабжение

Через несколько дней после урагана на Харьковщине всем потребителям возобновили поставки электроэнергии.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: Всем жителям Харьковщины восстановили электроснабжение после урагана.

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По состоянию на 21.00 подключили свет последним 644 абонентам в Харькове и 39 - в области, где были повреждены сети в результате субботней непогоды".

Детали: Синегубов добавил, что почти 3 суток работали аварийные службы в разных районах области.

Напомним:

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