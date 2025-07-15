Через 3 дня после урагана на Харьковщине полностью восстановили электроснабжение
Вторник, 15 июля 2025, 22:57
Через несколько дней после урагана на Харьковщине всем потребителям возобновили поставки электроэнергии.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: Всем жителям Харьковщины восстановили электроснабжение после урагана.
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По состоянию на 21.00 подключили свет последним 644 абонентам в Харькове и 39 - в области, где были повреждены сети в результате субботней непогоды".
Детали: Синегубов добавил, что почти 3 суток работали аварийные службы в разных районах области.
Напомним:
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- 13 июля в Харьковской области из-за непогоды без электроэнергии остались около 30 тыс. абонентов.
- Из-за неблагоприятных погодных условий 8 июля на утро частично или полностью был обесточен 701 населенный пункт в шести областях Украины.
- В Харьковской области из-за непогоды 12 июля погибла женщина, в Харькове пострадала 7-летняя девочка и еще 4 человека.