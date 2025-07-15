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Через 3 дня после урагана на Харьковщине полностью восстановили электроснабжение

Алена МазуренкоВторник, 15 июля 2025, 22:57
Через 3 дня после урагана на Харьковщине полностью восстановили электроснабжение
Фото: Олег Синегубов

Через несколько дней после урагана на Харьковщине всем потребителям возобновили поставки электроэнергии.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: Всем жителям Харьковщины восстановили электроснабжение после урагана.

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По состоянию на 21.00 подключили свет последним 644 абонентам в Харькове и 39 - в области, где были повреждены сети в результате субботней непогоды".

Детали: Синегубов добавил, что почти 3 суток работали аварийные службы в разных районах области.

Напомним:

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  • 13 июля в Харьковской области из-за непогоды без электроэнергии остались около 30 тыс. абонентов.
  • Из-за неблагоприятных погодных условий 8 июля на утро частично или полностью был обесточен 701 населенный пункт в шести областях Украины.
  • В Харьковской области из-за непогоды 12 июля погибла женщина, в Харькове пострадала 7-летняя девочка и еще 4 человека.

Харьковская областьэлектроэнергия
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