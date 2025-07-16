Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рейтинг несхвалення Трампа у США знову наблизився до рекорду за час його другого терміну

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 16 липня 2025, 09:22
Рейтинг несхвалення Трампа у США знову наблизився до рекорду за час його другого терміну
Ілюстративне фото: Getty Images

Результати опитування Economist/YouGov свідчать, що 55% американців невдоволені роботою президента Дональда Трампа – це другий найвищий рівень несхвалення з початку його другого терміну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: За дослідженням громадської думки, що проводилося минулими вихідними, президентством Трампа невдоволені 55%, тоді як схвально оцінюють його 41% опитаних. 

Реклама:

Минулого та позаминулого тижня ці показники становили 53% і 42% відповідно. 

На початку каденції Трампа його оцінювали схвально 49% і несхвально – 43%. 

Поступове просідання рейтингу відбувається здебільшого за рахунок падіння мінімальної підтримки демократів, яка була, і так званих незалежних. 

РЕКЛАМА:

Водночас серед республіканців ставлення до президента практично не змінюється: на початку каденції його президентство схвалювали 94%, зараз – 92%. 

В опитуванні Economist/YouGov також розділили на окремі групи радикальних трампістів  MAGA і тих республіканців, які не зараховують себе до MAGA. Представники кожної з груп складають половину опитаних республіканців. 

Серед тих, хто відносить себе до трампістів MAGA, схвалення Трампа тримається на рівні 98%. 

У групі республіканців, які не відносять себе до MAGA, на початку каденції Трампа позитивно оцінювали його 90%, станом на квітень – вже 70%. В останньому опитуванні цей показник знову зріс до 85%. 

Загальна вибірка респондентів в останньому дослідженні налічує 1680 осіб, можлива похибка складає 3,4%. 

Нагадаємо:

Читайте також В очікуванні вибуху: як Трамп перетворив США на "діжку з порохом"

ТрампСШАопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповнено, фото, відеоРосія завдала масованого удару по Вінниці: є влучання по цивільній інфраструктурі, 8 постраждалих
Рейтинг несхвалення Трампа у США знову наблизився до рекорду за час його другого терміну
Росія посилює використання хімічної зброї проти України – Каллас
Уряд призначив нового мовного омбудсмена
Трамп заявив, що проти ударів України по Москві
документСуд обрав Шабуніну запобіжний захід
Усі новини...
Трамп
50 днів – це не довго: Трамп про свій ультиматум Росії
Трамп заявив, що проти ударів України по Москві
Каллас закликала США "розділити тягар" купівлі зброї для України
Останні новини
10:30
Зеленський розглядав на посаду міністра оборони щонайменше трьох кандидатів
10:28
фото Росіяни обстріли Нікополь: 1 загибла і 5 постраждалих
10:20
Збила машина в рідному селі: найстаріший марафонець світу загинув у віці 114 років
10:19
фотоПрезидент Литви нагородив українських військових, які евакуювали тіло литовського добровольця
10:15
У Норвегії місцеві мешканці вистежили і затримали туристів, що, ймовірно, вчинили кілька підпалів
10:12
Ще 11 авіакомпаній планують відновити рейси до Сирії
10:00
ГУР: У тимчасово окупованому Токмаку ліквідували двох операторів БПЛА РФ "Скат 350М"
09:59
доповнено, фото, відеоРосія завдала масованого удару по Вінниці: є влучання по цивільній інфраструктурі, 8 постраждалих
09:55
Більше половини поляків – за обмеження уроків релігії у школах
09:38
текстТретій уряд Зеленського. Як президент без Ради обрав прем'єра і Кабмін
Усі новини...
Реклама:
Реклама: