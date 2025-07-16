Рейтинг несхвалення Трампа у США знову наблизився до рекорду за час його другого терміну

Результати опитування Economist/YouGov свідчать, що 55% американців невдоволені роботою президента Дональда Трампа – це другий найвищий рівень несхвалення з початку його другого терміну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: За дослідженням громадської думки, що проводилося минулими вихідними, президентством Трампа невдоволені 55%, тоді як схвально оцінюють його 41% опитаних.

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Минулого та позаминулого тижня ці показники становили 53% і 42% відповідно.

На початку каденції Трампа його оцінювали схвально 49% і несхвально – 43%.

Поступове просідання рейтингу відбувається здебільшого за рахунок падіння мінімальної підтримки демократів, яка була, і так званих незалежних.

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Водночас серед республіканців ставлення до президента практично не змінюється: на початку каденції його президентство схвалювали 94%, зараз – 92%.

В опитуванні Economist/YouGov також розділили на окремі групи радикальних трампістів MAGA і тих республіканців, які не зараховують себе до MAGA. Представники кожної з груп складають половину опитаних республіканців.

Серед тих, хто відносить себе до трампістів MAGA, схвалення Трампа тримається на рівні 98%.

У групі республіканців, які не відносять себе до MAGA, на початку каденції Трампа позитивно оцінювали його 90%, станом на квітень – вже 70%. В останньому опитуванні цей показник знову зріс до 85%.

Загальна вибірка респондентів в останньому дослідженні налічує 1680 осіб, можлива похибка складає 3,4%.

Нагадаємо:

За даними ЗМІ, готовність Трампа надати зброю Україні викликала неоднозначну реакцію серед його прибічників, зокрема у колах радикальних трампістів.

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