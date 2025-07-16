Рейтинг неодобрения Трампа в США снова приблизился к рекорду за время его второго срока
Результаты опроса Economist/YouGov свидетельствуют, что 55% американцев недовольны работой президента Дональда Трампа - это второй самый высокий уровень неодобрения с начала его второго срока.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill
Детали: По результатам опроса общественного мнения, проведенного в минувшие выходные, президентством Трампа недовольны 55%, тогда как одобряют его 41% опрошенных.
На прошлой и позапрошлой неделе эти показатели составляли 53% и 42% соответственно.
В начале каденции Трампа его одобряли 49% и не одобряли – 43%.
Постепенное падение рейтинга происходит в основном за счет падения минимальной поддержки демократов, которая была, и так называемых независимых.
В то же время среди республиканцев отношение к президенту практически не меняется: в начале каденции его президентство одобряли 94%, сейчас – 92%.
В опросе Economist/YouGov также разделили на отдельные группы радикальных трампистов MAGA и тех республиканцев, которые не относят себя к MAGA. Представители каждой из групп составляют половину опрошенных республиканцев.
Среди тех, кто относит себя к трампистам MAGA, одобрение Трампа держится на уровне 98%.
В группе республиканцев, которые не относят себя к MAGA, в начале каденции Трампа положительно оценивали его 90%, по состоянию на апрель – уже 70%. В последнем опросе этот показатель снова вырос до 85%.
Общая выборка респондентов в последнем исследовании насчитывает 1680 человек, возможная погрешность составляет 3,4%.
Напомним:
- По данным СМИ, готовность Трампа предоставить оружие Украине вызвала неоднозначную реакцию среди его сторонников, в частности в кругах радикальных трампистов.
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