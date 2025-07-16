Atlas Weekend з Клубом УП. Даруємо квитки на фестиваль

"Українська правда" запрошує вас на найочікуваніший музичний фестиваль літа "Atlas Weekend" 19-20 липня.

Щоб потрапити на "Atlas", потрібно оформити річну підписку від 2500 грн. Зробивши це – ви отримаєте 1 квиток на 1 день на фестивалю. Кількість квитків – обмежена.

До речі, на події буде локація Клубу УП: комфортний куточок зі смачними напоями та мерчем, де можна буде поспілкуватися з нашою командою й іншими членами спільноти.

Також новим учасникам з річною підпискою будуть доступні всі переваги членства в Клубі УП:

мерч, зокрема футболка з Дон Кіхотом від Ай Вейвея;

щотижневі листи від редакторів та огляди найцікавіших текстів;

можливість напряму спілкуватися з командою "Української правди" та пропонувати нам теми для матеріалів;

шанс побувати за лаштунками наших YouTube-проєктів;

квитки на наші івенти зі знижкою.

На трьох сценах "Атласу" виступатимуть найрізноманітніші артисти.

19 липня: Океан Ельзи, The Rasmus, Tember Blanche, Yarmak, "ДК Енергетик", Dantes, Khayat, Артистка Чуприненко та інші.

20 липня: Артем Пивоваров, KOLA, Жадан і Собаки, Віталій Козловський, Хейтспіч, Міша Правильний, Анастимоза, Пропаща сила, Мія Рамарі та інші.

Зустрінемося на "Атласі"!

Підтримуйте Клуб УП і приходьте слухати українську музику разом з нашою командою.