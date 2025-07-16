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Atlas Weekend с Клубом УП. Дарим билеты на фестиваль

Среда, 16 июля 2025, 09:37
Atlas Weekend с Клубом УП. Дарим билеты на фестиваль

"Украинская правда" приглашает вас на самый ожидаемый музыкальный фестиваль лета "Atlas Weekend" 19-20 июля.

Чтобы попасть на "Atlas", нужно оформить годовую подписку от 2500 грн. Сделав это – вы получите 1 билет на 1 день на фестиваля. Количество билетов – ограничено.

Кстати, на фестивале будет локация Клуба УП: комфортный уголок со вкусными напитками и мерчем, где можно будет пообщаться с нашей командой и другими членами сообщества.

Также новым участникам с годовой подпиской будут доступны все преимущества членства в Клубе УП:

  • мерч, в том числе футболка с Дон Кихотом от Ай Вэйвея;
  • еженедельные письма от редакторов и обзоры наиболее интересных текстов;
  • возможность напрямую общаться с командой "Украинской правды" и предлагать темы для материалов;
  • шанс побывать за кулисами наших YouTube-проектов;
  • билеты на наши ивенты со скидкой.

На трех сценах "Атласа" выступят самые разные артисты:

19 июля: Океан Эльзы, The Rasmus, Tember Blanche, Yarmak, "ДК Енергетик", Dantes, Khayat, Артистка Чуприненко и другие.

20 июля: Артем Пивоваров, KOLA, Жадан и Собаки, Виталий Козловский, Хейтспіч, Міша Правильний, Анастимоза, Пропаща сила, Мія Рамарі и другие.

Встретимся на "Атласе"!

Поддерживайте Клуб УП и приходите слушать украинскую музыку вместе с нашей командой.

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