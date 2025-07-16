Захід і центр України накриють дощі, на півдні триматиметься спека

У четвер і п’ятницю в західних і північних регіонах дощитиме, місцями з грозами. Водночас на сході та півдні зберігається спека до 34°С.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У ніч на 17 липня дощі прогнозують у північних і центральних регіонах, а вдень вони охоплять майже всю країну. На Закарпатті та Прикарпатті можливі сильні зливи. Вітер західний, південно-західний, 7–12 м/с. У західних областях очікується 12–17°С вночі та 19–24°С вдень, на півночі – 15–20°С вночі та 22–27°С вдень, на решті території – 18–23°С вночі та 29–34°С вдень.

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У Києві прогнозують дощі з грозами, температура вночі 18–20°С, вдень 23–25°С.

У п’ятницю, 18 липня, вночі дощитиме на південному заході, а вдень опади пройдуть по всій території, крім південного сходу. У західних, Житомирській і Вінницькій областях можливі зливи з грозами. Температура на заході знизиться до 10–15°С вночі та 19–24°С вдень. На сході та південному сході зберігається спека — 18–23°С вночі, 29–34°С вдень. На решті території буде 15–20°С вночі та 22–27°С вдень.

У ніч на 18 липня в столиці опадів не очікується, вдень місцями дощитиме, буде 16–18°С вночі, 21–23°С вдень.