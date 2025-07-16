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Запад и центр Украины накроют дожди, на юге будет держаться жара

Анастасия ПроцСреда, 16 июля 2025, 13:36

В четверг и пятницу в западных и северных регионах пройдут дожди, местами с грозами. В то же время на востоке и юге сохраняется жара до 34°С.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В ночь на 17 июля дожди прогнозируют в северных и центральных регионах, а днем они охватят почти всю страну. На Закарпатье и Прикарпатье возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. В западных областях ожидается 12-17°С ночью и 19-24°С днем, на севере - 15-20°С ночью и 22-27°С днем, на остальной территории - 18-23°С ночью и 29-34°С днем.

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В пятницу, 18 июля, ночью будет дождливо на юго-западе, а днем осадки пройдут по всей территории, кроме юго-востока. В западных, Житомирской и Винницкой областях возможны ливни с грозами. Температура на западе снизится до 10-15°С ночью и 19-24°С днем. На востоке и юго-востоке сохраняется жара - 18-23°С ночью, 29-34°С днем. На остальной территории будет 15-20°С ночью и 22-27°С днем.

В ночь на 18 июля в столице осадков не ожидается, днем местами будет дождливо, будет 16-18°С ночью, 21-23°С днем.

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