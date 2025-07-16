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Ізраїль ударив по штаб-квартирі сирійської армії в Дамаску 

Анастасія ПроцСереда, 16 липня 2025, 16:16
Ізраїль ударив по штаб-квартирі сирійської армії в Дамаску 
фото: Getty Images

16 липня близько полудня Ізраїль завдав удару по військовій штаб-квартирі Сирії в Дамаску.

ДжерелоBloomberg

Деталі: Армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що удару завдали по воротах військового об’єкта. За її повідомленням, удари також тривають у південній Сирії.

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У ЦАХАЛ зазначили, що Ізраїль "готовий до різних сценаріїв" і діє на захист друзів - релігійної меншини, яку Ізраїль зобов’язався захищати.

IDF також повідомила, що продовжить атакувати сили режиму до їхнього відведення з регіону Сувейда.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац сказав, що армія "незабаром також підвищить рівень відповідей проти режиму, якщо послання не буде зрозумілим".

ІзраїльСирія
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