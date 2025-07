Ізраїль ударив по штаб-квартирі сирійської армії в Дамаску 

16 липня близько полудня Ізраїль завдав удару по військовій штаб-квартирі Сирії в Дамаску.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що удару завдали по воротах військового об’єкта. За її повідомленням, удари також тривають у південній Сирії.

У ЦАХАЛ зазначили, що Ізраїль "готовий до різних сценаріїв" і діє на захист друзів - релігійної меншини, яку Ізраїль зобов’язався захищати.

IDF також повідомила, що продовжить атакувати сили режиму до їхнього відведення з регіону Сувейда.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz