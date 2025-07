Израиль ударил по штаб-квартире сирийской армии в Дамаске

16 июля около полудня Израиль нанес удар по военной штаб-квартире Сирии в Дамаске.

Источник: Bloomberg

Детали: Армия обороны Израиля (IDF) заявила, что удар нанесли по воротам военного объекта. По ее сообщению, удары также продолжаются в южной Сирии.

В ЦАХАЛ отметили, что Израиль "готов к различным сценариям" и действует в защиту друзей - религиозного меньшинства, которое Израиль обязался защищать.

IDF также сообщила, что продолжит атаковать силы режима до их отвода из региона Сувейда.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz