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Израиль ударил по штаб-квартире сирийской армии в Дамаске

Анастасия ПроцСреда, 16 июля 2025, 16:16
Израиль ударил по штаб-квартире сирийской армии в Дамаске
фото: Getty Images

16 июля около полудня Израиль нанес удар по военной штаб-квартире Сирии в Дамаске.

Источник: Bloomberg

Детали: Армия обороны Израиля (IDF) заявила, что удар нанесли по воротам военного объекта. По ее сообщению, удары также продолжаются в южной Сирии.

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В ЦАХАЛ отметили, что Израиль "готов к различным сценариям" и действует в защиту друзей - религиозного меньшинства, которое Израиль обязался защищать.

IDF также сообщила, что продолжит атаковать силы режима до их отвода из региона Сувейда.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что армия "вскоре также повысит уровень ответов против режима, если послание не будет понятным".

ИзраильСирия
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