Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литовські прикордонники збили БПЛА, який залетів з Білорусі

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінСереда, 16 липня 2025, 16:49
Литовські прикордонники збили БПЛА, який залетів з Білорусі
Фото: LRT

Литовські прикордонники збили невеликий безпілотний апарат, який залетів на територію країни з Білорусі.

Джерело: Державна прикордонна служба Литви (VSAT), передає LRT, пише "Європейська правда"

Джерело: За допомогою антидронового обладнання прикордонники в Шальчинінкському районі Литви збили невеликий безпілотний апарат, який влетів з Білорусі. За даними VSAT, такі безпілотники використовуються контрабандистами.

Реклама:

У ніч проти середи, 16 липня, співробітники прикордонного посту Трибонис почули звук, характерний для літального апарата, поблизу кордону з Білоруссю в Шальчинінкському районі. Одночасно вони помітили невеликий безпілотний апарат, що летів від кордону з Білоруссю в бік території Литви.

Патрульні VSAT застосували засіб перехоплення безпілотних літальних апаратів. Об'єкт, щодо якого було застосовано засіб, почав обертатися на значній висоті, потім перевернувся в повітрі і впав.

Прикордонники знайшли розбитий дрон, оснащений GPS-пристроєм, приблизно за 4 км від кордону. 

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, 10 липня Служба охорони держкордону Литви повідомила, що з території Білорусі залетів літальний апарат, схожий на саморобний дрон. Згодом стало відомо, що це був безпілотний літальний апарат "Гербера".

На тлі цього інциденту, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав Литву та сусідні країни побудувати регіональну "стіну проти безпілотників" і підготуватися до масового виробництва безпілотних літальних апаратів.

БілорусьЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Справа Шабуніна: силовики обшукали квартиру загиблого пілота "Джуса"
Рада відправила у відставку уряд Шмигаля
Зеленський: Путін боїться Америки – приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів
Джерела: Умєров не єдиний кандидат на посла України у США
Третій уряд Зеленського: хто втратить посади і кого планують призначити міністрами
доповнено, фото, відеоРосія завдала масованого удару по Вінниці: є влучання по цивільній інфраструктурі, 8 постраждалих
Усі новини...
Білорусь
Росія й Білорусь надумалися створити свою модель ШІ з "традиційними цінностями"
За три дні Литва не пустила майже 150 нелегальних мігрантів з Білорусі
Генсек НАТО пояснив, чому він вірить, що нападу на Альянс з Білорусі не буде
Останні новини
17:31
Угорщина вимагає від ЄС санкцій проти трьох українців через нібито смерть угорця від дій ТЦК
17:29
Під приводом підтримки ЗСУ: у Росії "віджимають" бізнес у великого виробника хліба
17:29
Що купує за бюджетні кошти прифронтовий Ізюм і хто отримує підряди
17:25
"Хочу побачити результат": Тарас Кремінь прокоментував призначення нового мовного омбудсмена
17:12
фото, відеоВзяли хабар і обміняли на валюту: на Волині викрили суддю з поплічником
17:10
Вимагала грошей: у Таїланді затримали жінку, яка шантажувала буддійських монахів інтимними фото
17:00
Рада дозволила громадянам віком 60+ йти на контракт в армію
16:51
волейболУкраїна у напруженому матчі обіграла Нідерланди в Лізі націй
16:50
Rolls-Royce інвестує 75 мільйонів доларів у свій завод у США
16:49
фотоЛитовські прикордонники збили БПЛА, який залетів з Білорусі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: