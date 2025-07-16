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Литовские пограничники сбили БПЛА, который залетел из Беларуси

Уляна Кричковская, Александр ШумилинСреда, 16 июля 2025, 16:49
Литовские пограничники сбили БПЛА, который залетел из Беларуси
Фото: LRT

Литовские пограничники сбили небольшой беспилотный аппарат, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Источник: Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), передает LRT, пишет "Европейская правда"

Источник: С помощью антидронового оборудования пограничники в Шальчининкском районе Литвы сбили небольшой беспилотный аппарат, который влетел из Беларуси. По данным VSAT, такие беспилотники используются контрабандистами.

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В ночь на среду, 16 июля, сотрудники пограничного поста Трибонис услышали звук, характерный для летательного аппарата, вблизи границы с Беларусью в Шальчининкском районе. Одновременно они заметили небольшой беспилотный аппарат, летевший от границы с Беларусью в сторону территории Литвы.

Патрульные VSAT применили средство перехвата беспилотных летательных аппаратов. Объект, на который было применено средство, начал вращаться на значительной высоте, затем перевернулся в воздухе и упал.

Пограничники нашли разбитый БПЛА, оснащенный GPS-устройством, примерно в 4 км от границы.

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Напомним, 10 июля Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что с территории Беларуси залетел летательный аппарат похожий на самодельный дрон. Впоследствии стало известно, что это был беспилотный летательный аппарат "Гербера".

На фоне этого инцидента, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Литву и соседние страны построить региональную "стену против беспилотников" и подготовиться к массовому производству беспилотных летательных аппаратов.

БеларусьЛитва
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