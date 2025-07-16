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Рада дозволила громадянам віком 60+ йти на контракт в армію

Ангеліна СтрашкуличСереда, 16 липня 2025, 17:00
Рада дозволила громадянам віком 60+ йти на контракт в армію
Фото ілюстративне

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України. 

Джерело: засідання парламенту 16 липня

Деталі: Ухвалення закону в другому читанні підтримали 306 народних депутатів.

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Документ передбачає, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

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В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.  

У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.

Нагадаємо: Чинне законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.

Знати більше: Старим тут місце. Як ЗСУ стали армією 40+ і чи вплине зниження мобілізаційного віку на боєздатність

арміяУкраїна
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