Рада дозволила громадянам віком 60+ йти на контракт в армію
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.
Джерело: засідання парламенту 16 липня
Деталі: Ухвалення закону в другому читанні підтримали 306 народних депутатів.
Документ передбачає, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.
Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.
Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.
В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.
У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.
Нагадаємо: Чинне законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.
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