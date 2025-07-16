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Рада разрешила гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в украинскую армию

Ангелина СтрашкуличСреда, 16 июля 2025, 17:00
Рада разрешила гражданам в возрасте 60+ идти на контракт в украинскую армию
Фото иллюстративное

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возможность для граждан в возрасте 60+ лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

Источник: заседание парламента 16 июля

Детали: Принятие закона во втором чтении поддержали 306 народных депутатов.

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Документ предусматривает, что во время военного положения, с письменного согласия командира воинской части, на службу по контракту могут принять граждан в возрасте от 60 лет, которые признаны годными военно-врачебной комиссией.

Такие контрактники смогут занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.

Срок действия контракта для военнослужащих в возрасте 60+ – один год с возможностью заключения новых контрактов. Офицеры соответствующего возраста смогут подписать контракт после обязательного согласования кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

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В контракте для этой категории граждан устанавливается испытательный срок в два месяца. Если военный не прошел испытательный срок, контракт расторгается.

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно.

Напомним: Действующее законодательство Украины предусматривает мобилизацию военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.

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армияУкраина
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