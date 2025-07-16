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Взяли хабар і обміняли на валюту: на Волині викрили суддю з поплічником

Валентина РоманенкоСереда, 16 липня 2025, 17:12
Взяли хабар і обміняли на валюту: на Волині викрили суддю з поплічником
Іван Сіліч. Фото з сайту Рожищенського районного суду

Антикорупційні органи повідомили голові суду на Волині та його знайомому про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні антикорупційників не уточнюється ім’я фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про голову Рожищенського районного суду Івана Сіліча.

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За даними слідства, підозрювані підбурили місцеву мешканку до надання неправомірної вигоди одному з суддів за ухвалення "потрібного" рішення у цивільній справі про поділ майна подружжя. Однак планів домовлятися із суддею вони не мали, а ухвалене ним рішення було і так на користь особи. Надані нею кошти підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого. 

На відео – переслідування судді для вручення підозри.

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поплічник судді з обміняним хабарем

Дії голови суду та посередника кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) КК України.

Слідство триває.

хабарВолинська областьАнтикорупційна прокуратураНАБУ
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