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Взяли взятку и обменяли на валюту: на Волыни разоблачили судью с пособником

Валентина РоманенкоСреда, 16 июля 2025, 17:12
Взяли взятку и обменяли на валюту: на Волыни разоблачили судью с пособником
Иван Силич. Фото с сайта Рожищенского районного суда

Антикоррупционные органы сообщили председателю суда на Волыни и его знакомому о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении антикоррупционеров не уточняется имя фигуранта, но по данным источника УП, речь идет о председателе Рожищенского районного суда Иване Силиче.

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По данным следствия, подозреваемые подстрекали местную жительницу к предоставлению неправомерной выгоды одному из судей за принятие "нужного" решения по гражданскому делу о разделе имущества супругов. Однако планов договариваться с судьей они не имели, а принятое им решение было и так в пользу лица. Предоставленные ею средства подозреваемые разделили между собой. Чтобы скрыть преступление, одну часть взятки обменяли в пункте обмена валют, а другую - у еще одного знакомого.

На видео - преследование судьи для вручения подозрения.

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пособник судьи с обменянной взяткой

Действия председателя суда и посредника квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения) УК Украины.

Следствие продолжается.

взяткаВолынская областьАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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