Фіцо написав листа фон дер Ляєн з критикою газових планів ЄС і проханням відкласти санкції

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із критикою планів щодо відмови від російського газу та про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на лист на сторінці Фіцо у соцмережі Х

Деталі: У листі Фіцо різко розкритикував пропозицію Єврокомісії щодо припинення постачання російського газу після 1 січня 2028 року в межах стратегії REPowerEU.

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Прем’єр Словаччини заявив, що його країна "ніколи не підтримає" цю ініціативу в частині постачання газу, оскільки вона шкодить словацьким домогосподарствам, бізнесу та загрожує конкурентоспроможності всього ЄС.

За словами прем'єра Словаччини, Єврокомісія, просуваючи REPowerEU, "грубо ігнорує політичний мандат Європейської Ради".

Він також наголосив, що його позиція щодо цього є "послідовною і не повинна бути несподіванкою", хоча Словаччина і не має права вето щодо REPowerEU.

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Фіцо підкреслив, що Братислава розглядає цю пропозицію як "санкцію" і пов’язує її з 18-м пакетом санкцій ЄС проти Росії. Тому, за його словами, Словаччина очікує, що голосування щодо санкційного пакета відбудеться лише після усунення суттєвих ризиків для газопостачання.

Прем’єр також зазначив, що в Словаччині немає навіть "мінімального консенсусу" щодо підтримки позиції Єврокомісії, а представники бізнесу мають "вкрай негативну думку" про ініціативу.

У підсумку Фіцо закликав фон дер Ляєн використати найближчі години та дні для продовження діалогу з урядом Словаччини, зокрема для "чіткого тлумачення зобов’язань Єврокомісії".

До цього часу Братислава проситиме про відтермінування голосування щодо 18-го пакету санкцій.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене вже сьогодні.

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